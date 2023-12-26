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輝人WHEE IN台南熱力開唱　IG大讚台南充滿愛與幸福、療癒

▲韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，在個人IG上分享她在台南的點點滴滴，大讚台南充滿愛與幸福、療癒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，在個人IG上分享她在台南的點點滴滴，大讚台南充滿愛與幸福、療癒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，23日在「搖滾耶誕演唱會」熱力開唱，不只展現精湛歌舞技藝，她的高親和力更讓現場所有歌迷為之傾倒，而輝人也在個人IG上分享她在台南的點點滴滴，大讚台南充滿愛與幸福、療癒。

▲韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，在個人IG上分享她在台南的點點滴滴，大讚台南充滿愛與幸福、療癒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府出，輝人WHEE IN的IＧ分享包括漫步在安平的夕陽下和品嘗各種台南美食，其中一篇貼文更大讚「台南充滿愛、幸福跟療癒（사랑 행복 힐링... 그 정체가 바로 타이난이랄까요）」，以輝人的高人氣，貼文一出動輒吸引數萬甚至是十幾萬的按讚，這次她的到訪，不只成功一饗歌迷，更透過她的高人氣行銷了台南的美好。

▲韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，在個人IG上分享她在台南的點點滴滴，大讚台南充滿愛與幸福、療癒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

輝人這次在台南的停留時間並不長，除了盡心投入宣傳記者會、彩排與公開演出外，她也把握機會好好體驗台南在地文化和美食，除了在記者會上接連吃了台南芒果、番茄果乾以及冬至湯圓，還去了武聖夜市玩套圈圈，也大啖台南牛肉火鍋、色彩繽紛夢幻的多色鮮果冰棒，此外她也在限時動態上曬出了黃市長送給她琳琅滿目的慰勞品與禮品，並開心地說「我們家是小台南了」。

▲韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，在個人IG上分享她在台南的點點滴滴，大讚台南充滿愛與幸福、療癒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，這次輝人的演出非常精彩，相信現場跟線上的歌迷一定都感受到她百分之百的誠意，也很高興輝人第一次來就充分感受到台南的熱情及溫暖，也期盼她的親身分享，讓更多韓國朋友認識到台南確實就是個充滿愛、幸福跟療癒的好地方。

▲韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，在個人IG上分享她在台南的點點滴滴，大讚台南充滿愛與幸福、療癒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024台南市耶誕跨年系列活動也將有韓國人氣女星金世正、韓國男團VERIVERY以及來自日本的卡莉怪妞陪伴大家一起跨年，活動詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢。

2024台南市耶誕跨年系列活動，如下：
台南好Young跨年晚會
時間：12/31晚上18:00-01:00
地點：永華市政中心西側廣場
金世正、卡莉怪妞、周興哲、五堅情、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光

南瀛跨年晚會
12/31晚上19：00-24：00
地點：新營南瀛綠都心公園
艾怡良、陳建瑋、康康、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范(范庭瑜)、林逸欣、張雅涵、張庭瑚、潤少、影子計畫、張羽靚、六庫樂團。

詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢。
官方網站：https://tainanyoung.com.tw /
粉絲專頁：https://www.facebook.com/tainanyoungdec /

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