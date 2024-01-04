張誌家猝逝…哥曝他「心中1遺憾」：等不到了！原訂3月全家出遊

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

曾被譽為「天才投手」的前職棒球星張誌家，元旦在對岸猝逝，享年43歲！家人緊急赴陸處理後事，3日下午張誌家的遺體已在當地火化，骨灰今返台。張誌家的哥哥透露，原本一家子約好3月要出遊，連房間都訂好了，但現在卻少了他，且弟弟差點考到職業高爾夫球證，如今卻等不到他再考了。

▲張誌家哥哥受訪時提到，弟弟差點考到職業高爾夫球證，如今卻等不到了。（圖／記者白珈陽攝）

張誌家的家屬2日下午搭乘立榮航空B7187班機前往深圳處理後事，4日中午約12時30分左右的班機抵台，只見張誌家的母親、姊姊強忍悲傷拉著行李，張母透露，後事處理得很順利，張誌家所屬的公司食宿安排得很好，讓他們好好將兒子帶回家。

▲張誌家姊姊及媽媽返台。（圖／記者沈繼昌攝）

張誌家的哥哥受訪時表示，原本不想驚動社會大眾，不打算舉行告別式，畢竟張誌家有很多人喜歡，也有一些人不喜歡，基於他的身分，家人認為不適合占用社會資源，沒想到大家如此關注，感到相當不好意思。

另外，張誌家哥哥稱，很多張誌家生前的好友都說，「不辦告別式不行，不能讓這樣就走了」，這才改變心意，決定舉行告別式，讓關心、愛護張誌家的朋友們可以送送他、跟他說說話，也符合張誌家在生前喜歡大場面的性格，至於告別式時間仍有待家族經討論後確定。

▲張誌家哥哥。（圖／記者許權毅攝）

張誌家哥哥表示，弟弟的經濟狀況不好、忙著賺錢，銷聲匿跡、消沉了一段時間，最近終於走出來，決定腳踏實地、努力工作，這才選擇到對岸打拚，想給小孩、前妻好的生活，一個人獨自到異鄉奮鬥，卻發生這樣的事情，「他晚上一個人住在宿舍，沒人看得到他最後的痛苦，沒有人可以幫他，我們想到都非常心痛」。

張誌家哥哥感嘆道，原本一家子約好3月要一起出去玩，弟弟說要帶小孩一起過來，連房間都訂好了，但現在沒辦法了，家庭經濟的重擔也落到了張誌家前妻身上，「我們能幫都盡量幫」。

▲張誌家元旦猝逝，令外界震驚。（圖／翻攝張誌家臉書）

張誌家哥哥也透露，弟弟努力振作，考到高爾夫球教練執照，職業高爾夫球證只差一點就考到了，曾說「我一定還會再考」，如今卻等不到了，現在家人將弟弟骨灰接回來，一切終將歸於塵土，希望弟弟的人生可以給大家一點啟示，期盼社會大眾給予祝福。

至於張誌家的確切死因，哥哥表示，之前說心肌梗塞，相驗書上只寫「沒有機械性受傷痕跡」，排除外力所致，但因家人不想破壞張誌家的遺體，因此沒有解剖，直言「真正的死因不知道。」

▲張誌家最後揮棒身影 。（圖／受訪者提供）