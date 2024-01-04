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張誌家12日公祭！姊淚曝「最後踉蹌身影」：不敢讓孩子知道

記者白珈陽、許權毅、黃資真／台中報導

前職棒球星「天才投手」張誌家1日在大陸深圳猝逝，享年43歲，今(4)日中午家屬帶回張誌家的骨灰，並在下午2時47分抵達台中殯儀館，張姊哽咽表示，目前公祭預計辦在12日，歡迎誌家的好友、球迷們來送他最後一程，「人生最後一哩路，希望他抬頭挺胸，好好地走」。

▲▼ 張誌家靈堂照，姐姐受訪。（圖／記者白珈陽、許權毅攝）

▲妻子揹著裝有張誌家骨灰的包包進入殯儀館，張誌家靈堂照也曝光。（圖／記者白珈陽、許權毅攝）

張誌家妻子下午抱著裝有張誌家骨灰的黑色包包，在家屬陪伴下走進台中殯儀館冰櫃，場面十分哀悽，剛從大陸返台的姊姊受訪指出，3日晚上一抵達深圳便前往弟弟的住處，將他的遺物打包，交由朋友寄回台灣。

張姊透露，有位先到現場的朋友說，看到張誌家時是呈現捲曲身體方式，躺在沙發跟茶几中間，從照片中看見親愛的弟弟頭部已呈全黑狀，令她心疼不已。雖法醫初步檢測後排除他殺嫌疑，但張姊與母親討論後，決定不想要破壞遺體，因此婉拒解剖驗屍，雖然無法釐清確切死因，不過應該是心肌梗塞釀成死亡。

▲▼ 張誌家靈堂照，姐姐受訪。（圖／記者白珈陽攝）

▲張姊忍淚闡述弟弟死前的最後身影。（圖／記者白珈陽攝）

張姊與母親也在警察幫助下，看到張誌家死前的最後身影，跨年夜的晚上10至11點他還在跟孩子們視訊，但元旦的凌晨1點多臨時被朋友call出去吃飯，從監視器畫面可以看見，張誌家雖會坐著跟大家談笑，卻會時不時站起來動一動，坐不太下去的樣子，朋友見狀曾勸說去看醫生比較好，但張誌家說「早已是老毛病」，直到2點多忍不了，才向朋友說要回家休息。

講到此處，張姊數度哽咽說不出話，提及張誌家回到住處搭電梯時，已經步伐踉蹌，手扶著電梯，這也成為他的最後身影，原本堅強的張母，在冰櫃看到弟弟最後一面時，還是忍不住哭了。

張姊也說，張誌家孩子們都還小，最大才國中，起先妻子得知時不敢讓他們知道，畢竟小孩子也不懂事，不清楚離別是什麼，還吵著要找爸爸，但之後還是會找時間跟他們解釋。

▲▼ 張誌家妻子捧著骨灰進入台中殯儀館。（圖／記者許權毅攝）

▲▼張誌家妻子捧著骨灰進入台中殯儀館。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 張誌家妻子捧著骨灰進入台中殯儀館。（圖／記者許權毅攝）

針對公祭一事，張姊說大家有很多掙扎，畢竟弟弟從小結交了不少朋友，事發後紛紛表示想送他最後一程，雖曾面臨過人生走下坡的時期，弟弟仍是一個很會廣交朋友的人，最後考量到不想讓他的人生最後就這樣結束，因此決定於本月12日舉行公祭，不管是球迷或是朋友願意過來，家屬都會非常感恩，「希望他抬頭挺胸，好好的走。」而張誌家的靈位照，是他穿著白色上衣，面對鏡頭開心微笑，過往的種種開心時光，都成為追憶。

▲▼ 張誌家靈堂照，姐姐受訪。（圖／記者白珈陽攝）

▲張誌家靈堂照。（圖／記者白珈陽攝）

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