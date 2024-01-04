高雄廂型車遭小貨車撞倒「90度側翻」　車內5洗腎患者+司機送醫

▲高雄2車相撞，6人送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄美濃區清水街與忠孝路二段路口今（4）日11時許，發生一起交通事故，現場一部小貨車及廂型車相撞，共導致6人受傷。初步了解，廂型車司機當時正載著5位洗腎患者要返家，不料途中竟遇到車禍，所幸傷者意識都清楚，無生命危險。至於詳細肇事原因尚待釐清。

▲高雄2車路口相撞，廂型車90度側翻。（圖／記者吳世龍翻攝）

初步了解，31歲的宋姓男子駕駛小貨車行駛在忠孝路二段上（南往北方向），行經清水街與忠孝路二段路口時，與另一名53歲宋姓男子駕駛的廂型車（行駛於清水街，西往東方向）發生碰撞。

員警到場發現廂型車駕駛及車上乘客共6人受傷，所幸意識都清楚，無生命危險，已送往旗山醫院救治。另經了解，車上5名乘客是洗腎患者，當時是坐志工的車輛準備返家，沒想到卻在途中遇到車禍，再次被送往醫院。

▲▼高雄2車相撞，6人送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

為防止其他危害發生，員警趕緊在現場協助疏導交通，以維護在場人員及用路人的安全，現場道路測繪後，排除事故車輛。

經了解，雙方當事人當時均為直行車輛，兩車在路口發生撞擊致車損人傷，無波及其他人車，雙方駕駛人經酒精檢測後酒測值為0。至於肇事原因目前正由警方進一步調查中。