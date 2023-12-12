快訊／疑助念太累！高雄法師開車撞電桿「烏龜翻」躺路中

▲疑助念太疲倦！高雄法師開車自撞電線桿。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）
記者賴文萱、吳世龍／高雄報導
高雄鳥松區本館路600巷今（12）日下午3點多發生一起自撞車禍，初步了解56歲的劉姓法師疑似助念後太過疲倦，開車過彎時自撞電線桿翻車。所幸僅劉男身上擦挫傷，無造成其他人員傷亡。
警方獲報後馳援現場，劉男意識清楚，僅身上擦挫傷，稱未注意車前狀況致自撞，並表示無需就醫。警方對劉男實施酒測，酒測值為0，詳細肇事原因尚待進一步釐清。警方後續於現場交通疏導，協助自小客車移置拖吊。
▲疑助念太疲倦！高雄法師開車自撞電線桿。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）
記者賴文萱、吳世龍／高雄報導
高雄鳥松區本館路600巷今（12）日下午3點多發生一起自撞車禍，初步了解56歲的劉姓法師疑似助念後太過疲倦，開車過彎時自撞電線桿翻車。所幸僅劉男身上擦挫傷，無造成其他人員傷亡。
警方獲報後馳援現場，劉男意識清楚，僅身上擦挫傷，稱未注意車前狀況致自撞，並表示無需就醫。警方對劉男實施酒測，酒測值為0，詳細肇事原因尚待進一步釐清。警方後續於現場交通疏導，協助自小客車移置拖吊。
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