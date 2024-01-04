陸財長：今年要落實「過緊日子」　不該花的錢一分都不亂花

▲大陸財長藍佛安。（圖／翻攝北京日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸財政部部長藍佛安4日在介紹大陸今年的財政政策時強調，今年要「提質增效」，落實過緊日子要求上下功夫，可以省的錢都省下來，不該花的錢一分都不亂花，集中財力辦大事。

藍佛安提到，積極的財政政策「適度加力」及「提質增效」，是2024年財政政策的總基調。

藍佛安表示，「適度加力」方面，主要是加強財政資源統籌，組合使用專項債、國債以及稅費優惠、財政補助、財政貼息、融資擔保等多種政策工具，適度擴大財政支出規模，促進經濟持續回升向好。

藍佛安指出，「提質增效」方面，主要是推動財政管理法治化、科學化、標準化、規範化，把同樣的錢花出更大成效，同時加強與其他宏觀政策協同聯動，提升支持高品質發展的效果。

藍佛安進一步提到，要在落實過緊日子要求上下功夫，可以省的錢都省下來，不該花的錢一分都不亂花，集中財力辦大事，「在嚴肅財經紀律上下功夫，嚴格執行財經法規和管理制度，堅決查處違法違規行為，使紀律真正成為帶電的『高壓線』。」

對於大陸近期的經濟情勢，藍佛安強調，2023年，在嚴峻複雜形勢下，中國經濟頂住了壓力、穩定了規模、提升了質量，充分印證了黨中央對形勢判斷和決策部署的正確性預見性，充分證明了黨中央複雜多變局面下駕馭經濟工作的高超智慧和熟練能力。

藍佛安還說，現在面臨的困難和挑戰，都是前進中的問題、發展中的煩惱，只要在黨的旗幟下團結成「一塊堅硬的鋼鐵」，心往一處想、勁往一處使，就一定能夠繼續爬坡過坎、攻堅克難，以自身工作的確定性應對情勢變化的不確定性，把中國式現代化宏偉藍圖一步步變成美好現實。