超狂選舉政見！清潔隊員「花20萬求婚」曝內幕　他推雜種優勢

▲總統大選倒數9天。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

中選會昨（3）日公布第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選舉公報，民眾可快速了解候選人政見、學經歷，不過有網友仔細一看，發現許多政見特別荒謬，像是「火鍋不可以加芋頭、咖哩飯不能拌」、「刑責太輕要罰寫」、「雜種優勢」等等，甚至還有人求婚大喊「XXX嫁給我」。

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▲陳源發提優生學。（圖／翻攝自中選會選舉公報）

有網友在PTT發文，「區域立委選舉公報超好笑」，每次一到選舉，最期待的事情不是投票，而是看選舉公報，「這次也是很多怪怪的人、團體出來選，政見也是腦洞很大，不知道怎麼想出來的」。他也強調，沒有嘲笑的意思，只是覺得很有趣，「這樣玩也是勇氣可嘉，有沒有其他有趣的政見分享一下？」

接著他列出荒謬的政見，台北市第3選區2號候選人陳源發提「雜種優勢（hybrid vigor）」，引進優秀外國人跟台灣人交配，增產優秀人口；基隆市選區2號候選人黃傑陽，「刑責太輕，增加罰寫制度（道德經）」；台北市第6選區5號候選人，台灣維新黨的朱翊銘，自稱是性產業經紀、夜店酒吧從業者，當過酒店公關、AV男優，主張生理女也可以加入黑道、火鍋不可以加芋頭、咖哩飯不能攪拌。

▲蘇群傑花20萬求婚。（圖／翻攝自中選會選舉公報）



彰化縣第1選區2號候選人蘇群傑，自稱是秀水鄉清潔隊隊員，政見第7項直接寫上，「站在中華民國共產黨竊據地上的XXX，嫁給我」。事實上，蘇群傑在公辦電視政見發表會中就提到，年輕的時候，有喜歡上一個女孩子，有想過在全國的報章雜誌上跟對方求婚。

蘇群傑笑著說，等到有個穩定工作，有點積蓄之後，突然想到立委政見發表也可以做到類似的效果，就利用這次的機會求婚。而依據規定參選立委需要繳納20萬保證金，也就是說，蘇群傑為了在選舉公報上求婚，至少花了20萬元。

貼文掀起網友討論，「光咖哩飯不得拌，這個政見就一定投爆」、「花20萬做這種事完全不浪漫」、「不拌互助會！禁芋頭我挺」、「這麼直白真的可以嗎」、「我只能接受火鍋最後時刻才丟芋頭」。