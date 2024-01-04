　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商龍年限時優惠來了！咖啡、泡麵買2送2　消費滿額現折100元

▲▼7-11逾6800家門市自1月10日至1月15日推出「好運龍來開心價活動」，祭出一系列驚喜優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11逾6800家門市自1月10日至1月15日推出「好運龍來開心價活動」，優惠包含12大品類指定商品2件79折／4件75折、滿額立折、指定商品買2送2等。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

開心迎新、福龍迎祥，超商將推出限時6天龍年新優惠，不僅全門市有12大品類指定商品可享件79折、4件75折，消費滿額還可馬上折，最高現省100元，同步還有指定咖啡飲品、韓國泡麵、零食等商品買2送2，一定要把握便宜補貨。

7-11逾6800家門市自1月10日至1月15日推出「好運龍來開心價活動」，祭出一系列驚喜優惠，首先是購買CITY系列、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、泡麵、甜點等12大品類指定商品可享2件79折、4件75折，還有春節禮盒任2件79折，推薦熱門日本進口禮盒如「東京砂糖奶油樹夾心脆餅14入禮盒」、「日本富士山七變化造型仙貝禮盒」、「日本紅帽子12種紅盒精緻餅乾禮盒」。

持6大銀行信用卡(國泰/中信/台新/玉山/聯邦/富邦)、icash Pay、Pi拍錢包、橘子支付等指定支付工具結帳，全店全品類商品(不含香菸、受託代銷)單筆滿500元立折50元、滿1000折100元；購買全品類商品(不含香菸、受託代銷)結帳金額滿1000元好禮4選1，包含五月花舒敏厚棒衛生紙1串、味味A排骨雞湯麵5入裝1包、OPEN! 100%再生材質環保購物袋1個、一匙靈抗菌EX植萃低敏洗衣精1瓶。

▲▼7-11逾6800家門市自1月10日至1月15日推出「好運龍來開心價活動」，祭出一系列驚喜優惠。（圖／7-11提供）

▲購買全品類商品(不含香菸、受託代銷)結帳金額滿1000元享好禮4選1，包含五月花舒敏厚棒衛生紙1串、味味A排骨雞湯麵5入裝1包、OPEN! 100%再生材質環保購物袋1個或一匙靈抗菌EX植萃低敏洗衣精1瓶。

1月12日至1月15日要再加碼，至7-11門市當筆消費不限金額，加碼享有指定商品買2送2，優惠商品有大杯濃萃美式、大杯厚乳拿鐵、特大杯冰珍珠奶茶、大杯熱珍珠奶茶、法國Mathez爆米花風味松露可可球、法國Mathez經典松露造型可可球、農心爽口海鮮烏龍麵、蠟筆小新焦糖風味牛乳CAN240(熱)、蠟筆小新蜂蜜風味牛乳CAN240(熱)、韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水、韓國熊津玉米鬚茶、滋露奶油口味巧克力風味糖果、滋露草莓口味巧克力風味糖果、御料小館原味嫩雞塊。 

另外，7-11線上購物平台「i預購」自1月5日起至1月24日推出「好運龍來～除舊佈新」優惠活動，嚴選好運福袋、年菜、春節禮盒、除舊佈新換3C家電等，還有新上市最夯的日本進口「鋼鐵香蕉」，居家裝飾、最有趣的年節禮物。活動期間OPEN POINT點數回饋最高可享12%、指定商品再加碼送711點OPEN POINT點數回饋，且消費不限金額、天天免運，使用AFTEE結帳支付，活動首三日不限新舊戶結帳現折5%，1月8日至1月24日新用戶現折10%。

▲▼全聯、大潤發熱銷年菜。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯年菜公布熱銷榜，其中包括十道團員菜3千有找的高CP組合。（圖／記者林育綾攝）

全聯今年年菜預購自去年10月開跑至今，較去年同期成長將近6成，預購將持續至2月1日。熱銷前5名中，有3名為年菜套組，分別是「京老舖十全十美團圓年菜組」、「阿秋師富貴發財組」、「六福開運年菜組」，顯見方便性高、可在家輕鬆享用的團圓桌菜，深受消費者青睞。

為了加強促銷，即日起至1月20日，會員到實體門市訂購年菜預購指定商品，單筆滿1000元，並於1月25日前取貨，就送「50元生鮮買菜金」；1月18日前搭配25周年慶「全聯樂透卡」，買卡消費最高享8%回饋外，最多還能累積4次抽百萬現金機會。

ET快訊
天母富夫妻淋熱水逼吃屎！虐打印傭　丟100萬換撤告
快訊／日圓「0.21」字頭再現！
林采緹中空遛狗！　一彎腰「半球形狀」千人看光
人氣手搖開新店！　3大飲品1元喝
跨年泡十三坑溫泉　30人上吐下瀉
放乾妹在外串證！　新北院挨轟「擺爛」：不予回應
正妹荷官穿著性感被逮！　狼狽坐一排畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商龍年限時優惠來了！咖啡、泡麵買2送2　消費滿額現折100元

全聯X蔡依林再推起司甜點！3款新品北海道乳酪製作　起司控必收

foodpanda「最強餐選全民調」激戰中！　7成人挺香菜、咖哩拌不拌超膠著

強震重創日本石川！超商啟動募款活動　捐款步驟一次看

善存揪吃到飽火鍋「益起過冬」！消費滿千送「順暢益生菌」百億好菌應援好口福

599元就能吃超夯佛跳牆！全聯年菜熱銷　名店新品、高CP組合都有

誰說電動機車比較貴？eMOVING勁炫125限時優惠只要49,900元

超商哈根達斯新年大特價！任選買3送2、買6送4爽吃　加碼送限量禮

麥當勞證實！麥克雞塊成分「磷酸鹽換天然澱粉」：讓成分更單純

炸雞桶、雞塊桶都有！　速食店「3大套餐下殺6折起」爽吃12天

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

日本 #羽田機場 日航整架飛機起火燃燒！

下班沒回家…另一半聽手機鈴聲找人！驚見兩裝潢工躺掀床內死亡

日本2天479↑起餘震！　衛星對照前後畫面曝...

超商龍年限時優惠來了！咖啡、泡麵買2送2　消費滿額現折100元

全聯X蔡依林再推起司甜點！3款新品北海道乳酪製作　起司控必收

foodpanda「最強餐選全民調」激戰中！　7成人挺香菜、咖哩拌不拌超膠著

強震重創日本石川！超商啟動募款活動　捐款步驟一次看

善存揪吃到飽火鍋「益起過冬」！消費滿千送「順暢益生菌」百億好菌應援好口福

599元就能吃超夯佛跳牆！全聯年菜熱銷　名店新品、高CP組合都有

誰說電動機車比較貴？eMOVING勁炫125限時優惠只要49,900元

超商哈根達斯新年大特價！任選買3送2、買6送4爽吃　加碼送限量禮

麥當勞證實！麥克雞塊成分「磷酸鹽換天然澱粉」：讓成分更單純

炸雞桶、雞塊桶都有！　速食店「3大套餐下殺6折起」爽吃12天

2024台北電玩展商務展區圖公開　吸17國破百業者參與

美紐澤西州伊斯蘭教長遭槍殺死亡！一早倒臥清真寺外　嫌犯仍在逃

薛瑞元反告李德維誣告　行政院支持：捍衛前線同仁清譽

王思聰海南高調慶生　逾30正妹同行「祝大家健康賺大錢」

廣東男高處狂灑人民幣　鄰居陽台街道上「紅通通」一片

男開車被GPS導航到「黑幫交火現場」 　車子被連射16槍慘成蜂窩

跳槽到外商「薪水高、工時短」他見1幕愣：我好渺小！過來人秒懂

天母富夫妻高跟鞋虐打印傭「斷牙耳聾」　出庭提100萬換撤告

遭指圖利高端獲不起訴！薛瑞元喊忍無可忍　今早遞狀反告藍委「誣告」

捍行政部門清白！薛瑞元告藍營誣告　高端合約供檢調查閱

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

消費熱門新聞

麥當勞雞塊成分變了！磷酸鹽換天然澱粉

美國No.1「超夯磷蝦油」　限時優惠賣場現搶購潮

摩斯聯名《航海王》粉絲暴動了！

7-11新春福袋53款式、開賣時間快看

囤貨了！超商哈根達斯買3送2、買6送4

速食店「大套餐下殺6折起爽吃12天

599元吃超夯佛跳牆！全聯年菜熱銷一次看

口碑行動力爆品年前最大優惠來了

起司控必收！全聯X蔡依林再推起司甜點

超商咖啡「+1元多1杯」爽喝！

元旦「7大速食優惠」快看！

強震重創日本石川！超商啟動募款活動

超商獨賣點點心最新包子、饅頭

善存揪吃到飽火鍋「益起過冬」！

更多熱門

相關新聞

手搖飲3大人氣飲品1元喝限時1天搶

手搖飲3大人氣飲品1元喝限時1天搶

板橋人準備開喝！復古茶飲品牌「鶴茶樓 Hechaloutea」宣布插旗板橋了，最新「板橋新埔店」預計1月6日正式開幕，並祭出限時1天「3大人氣飲品1元喝」超狂優惠，包括人氣鶴頂紅茶、綺夢那堤都有，總限量240杯，小確幸不能放過。

手搖飲1000杯飲料免費送限時7天搶

手搖飲1000杯飲料免費送限時7天搶

股神巴菲特最愛牛排館台中店6月試營運

股神巴菲特最愛牛排館台中店6月試營運

囤貨了！超商哈根達斯買3送2、買6送4

囤貨了！超商哈根達斯買3送2、買6送4

速食店「大套餐下殺6折起爽吃12天

速食店「大套餐下殺6折起爽吃12天

關鍵字：

超商優惠美食雲折扣省錢省荷包咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

7張千萬發票無人領　消費地點、金額一次看

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

「情色教主」突拋震撼彈！

大象體操張凱婷等不到主辦回應：相當痛苦

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」

王彩樺女兒跨年露肩又露腿！「好友全正妹」網：女團出道

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

台中妹遭強闖租屋處性侵！鄰居一聽關電視裝死

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

《GE王者之劍R》2月底關服玩家不捨

即／日秋葉原電車4人遭刺傷　女嫌犯被壓制

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面