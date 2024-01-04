超商龍年限時優惠來了！咖啡、泡麵買2送2　消費滿額現折100元

▲7-11逾6800家門市自1月10日至1月15日推出「好運龍來開心價活動」，優惠包含12大品類指定商品2件79折／4件75折、滿額立折、指定商品買2送2等。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

開心迎新、福龍迎祥，超商將推出限時6天龍年新優惠，不僅全門市有12大品類指定商品可享件79折、4件75折，消費滿額還可馬上折，最高現省100元，同步還有指定咖啡飲品、韓國泡麵、零食等商品買2送2，一定要把握便宜補貨。

7-11逾6800家門市自1月10日至1月15日推出「好運龍來開心價活動」，祭出一系列驚喜優惠，首先是購買CITY系列、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、泡麵、甜點等12大品類指定商品可享2件79折、4件75折，還有春節禮盒任2件79折，推薦熱門日本進口禮盒如「東京砂糖奶油樹夾心脆餅14入禮盒」、「日本富士山七變化造型仙貝禮盒」、「日本紅帽子12種紅盒精緻餅乾禮盒」。

持6大銀行信用卡(國泰/中信/台新/玉山/聯邦/富邦)、icash Pay、Pi拍錢包、橘子支付等指定支付工具結帳，全店全品類商品(不含香菸、受託代銷)單筆滿500元立折50元、滿1000折100元；購買全品類商品(不含香菸、受託代銷)結帳金額滿1000元好禮4選1，包含五月花舒敏厚棒衛生紙1串、味味A排骨雞湯麵5入裝1包、OPEN! 100%再生材質環保購物袋1個、一匙靈抗菌EX植萃低敏洗衣精1瓶。

▲購買全品類商品(不含香菸、受託代銷)結帳金額滿1000元享好禮4選1，包含五月花舒敏厚棒衛生紙1串、味味A排骨雞湯麵5入裝1包、OPEN! 100%再生材質環保購物袋1個或一匙靈抗菌EX植萃低敏洗衣精1瓶。

1月12日至1月15日要再加碼，至7-11門市當筆消費不限金額，加碼享有指定商品買2送2，優惠商品有大杯濃萃美式、大杯厚乳拿鐵、特大杯冰珍珠奶茶、大杯熱珍珠奶茶、法國Mathez爆米花風味松露可可球、法國Mathez經典松露造型可可球、農心爽口海鮮烏龍麵、蠟筆小新焦糖風味牛乳CAN240(熱)、蠟筆小新蜂蜜風味牛乳CAN240(熱)、韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水、韓國熊津玉米鬚茶、滋露奶油口味巧克力風味糖果、滋露草莓口味巧克力風味糖果、御料小館原味嫩雞塊。

另外，7-11線上購物平台「i預購」自1月5日起至1月24日推出「好運龍來～除舊佈新」優惠活動，嚴選好運福袋、年菜、春節禮盒、除舊佈新換3C家電等，還有新上市最夯的日本進口「鋼鐵香蕉」，居家裝飾、最有趣的年節禮物。活動期間OPEN POINT點數回饋最高可享12%、指定商品再加碼送711點OPEN POINT點數回饋，且消費不限金額、天天免運，使用AFTEE結帳支付，活動首三日不限新舊戶結帳現折5%，1月8日至1月24日新用戶現折10%。

▲全聯年菜公布熱銷榜，其中包括十道團員菜3千有找的高CP組合。（圖／記者林育綾攝）

全聯今年年菜預購自去年10月開跑至今，較去年同期成長將近6成，預購將持續至2月1日。熱銷前5名中，有3名為年菜套組，分別是「京老舖十全十美團圓年菜組」、「阿秋師富貴發財組」、「六福開運年菜組」，顯見方便性高、可在家輕鬆享用的團圓桌菜，深受消費者青睞。

為了加強促銷，即日起至1月20日，會員到實體門市訂購年菜預購指定商品，單筆滿1000元，並於1月25日前取貨，就送「50元生鮮買菜金」；1月18日前搭配25周年慶「全聯樂透卡」，買卡消費最高享8%回饋外，最多還能累積4次抽百萬現金機會。