紅海危機持續　耿爽：有影響力大國應發揮「建設性作用」

▲耿爽。（資料圖／翻攝 中國常駐聯合國代表團）

記者蔡儀潔／綜合報導

紅海危機持續，美國與多個國家已組成聯合海上防衛隊，而中國大陸方面，駐聯合國副代表耿爽3日也公開呼籲，停止騷擾民用船隻行為；有影響力的大國都應為維護紅海航道安全發揮建設性、負責任的作用。

據大陸常駐聯合國代表團官網，耿爽3日在安理會關於紅海局勢緊急公開會上發言稱，中方對一段時間以來在紅海水域多次發生襲擊和扣押商船事件表示關切，呼籲有關方面停止襲擾民用船隻的行為，尊重並保障各國在紅海水域的航行自由。

耿爽強調，「我們認為各方特別是有影響力的大國都應為維護紅海水域航道安全發揮建設性、負責任的作用。」

耿爽指出，當前也門問題正處於關鍵節點，紅海局勢的緊張為推進也門政治進程帶來了新的挑戰，給本已動蕩不安的中東地區增添了新的複雜因素，呼籲有關各方保持冷靜克制，堅持對話協商，推進政治解決，避免採取任何加劇局勢緊張的行為，盡最大努力維護也門政治進程的積極態勢。

耿爽最後表示，紅海的緊張局勢是加沙衝突外溢影響的表現之一；中方願同各方一道，繼續為推動紅海緊張局勢降溫、也門問題政治解決、加沙實現停火止戰、中東地區長治久安作出不懈努力。