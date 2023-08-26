耿爽在聯合國論壇批日本「極其自私」　籲立即停止排放核廢水

▲耿爽。（圖／翻攝 中國常駐聯合國代表團）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國常駐聯合國副代表耿爽於25日，在聯合國同太平洋島嶼論壇的合作決議討論時表示，日本單方面決定將核廢水排海的行為無視公共利益，向全世界轉嫁核污染風險，「極其自私自利、不負責任」，呼籲國際社會共同敦促日本政府糾正錯誤決定，立即停止該行為。

據《環球時報》報導，耿爽在會上表示，日方迄未解決國際社會對於核廢水淨化裝置長期可靠性、數據真實準確性、排海監測方案的完善有效性的重大關切；中方等利益攸關方多次指出，如果核廢水是安全的，就沒有必要排海；如果不安全，就更不應該排海。

針對日方說辭，耿爽進一步指出，日本代表在發言中以及日本政府近來的表態中，一再援引國際原子能總署的評估報告，而事實上，總幹事格羅西在報告前言及相關記者會上一再強調，「排污入海」是日本政府的國家決定，機構報告既不是對這一政策的推薦，也不是背書。

耿爽最後指出，核廢水處置具有跨國影響，決不是日本一家私事，日方這一舉動極其自私自利，極其不負責任；中方呼籲國際社會共同敦促日本政府，糾正錯誤決定並立即停止排放，以真誠的態度同有關國家和利益攸關方善意溝通，以負責任的方式處置核廢水。

日本福島第一核電廠的核處理水24日開始排放入海，政府及東電等在周邊海域貫徹監測氚濃度等措施，並與國際原子能總署合作，盼提高透明度盡全力降低不實訊息及謠言所造成損害。

目前陸港澳已宣佈暫停進口日本水產品。食藥署今表示，目前邊境管制措施維持不變，專家也建議加強監測這13種水產品，包括日本海藻、牡蠣、白甘、青甘、海參、章魚、沙丁魚、秋刀魚、鯖魚、鮭魚、蟹類、北寄貝及海鰻等。