藍委問這幾年誰變有錢？　綠揭林沛祥鍊金術：一年憑空跑出20不動產

▲立委林楚茵、基隆市立委候選人鄭文婷召開記者會揭露林沛祥家族煉金術。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委馬文君今（4日）在臉書表示人民都變窮了，「這幾年只有誰變有錢了？」質疑民進黨政府。對此，民進黨基隆市立委候選人鄭文婷召開記者會，揭露國民黨候選人林沛祥家族爭議，並表示，包括侯友宜、汐止廖家、中和張家、台中顏家、彰化謝家、南投馬家都各以高租金、圈地、佔國有地賺錢，馬文君說法根本是打臉自己人。

民進黨立委林楚茵表示，立委馬文君在臉書問「這幾年誰變有錢了？」根本就是打臉自己人，國民黨提名的立委候選人包括侯友宜、汐止廖家、中和張家、台中顏家、彰化謝家、南投馬家都各以高租金、圈地、佔國有地賺錢，她直呼國民黨民代都有自己的煉金術，而今天又多了一個基隆林沛祥家族的煉金傳奇。

林楚茵提到，林沛祥及其父母長期盤據基隆政治，據民國93年周刊報導，林的母親徐少萍是時任財產數一數二的立委，當時存款800萬元，但經過一年卻有上億存款，民國98年徐少萍財產申報沒有債權，但99年徐少萍卻抵債取得7筆土地、13筆不動產，林沛祥家族應該對基隆人解釋這些憑空多出來的不動產怎麼來？

鄭文婷表示，林沛祥在前年11月1日定期申報財產時，曾申報基隆市暖暖區暖暖段暖暖小段共3筆土地，取得期間分別為民國87年4月25日、民國94年6月27日、民國94年6月27日，這3筆土地卻未見於林沛祥在去年11月16日登記參選立委的財產申報中。

鄭文婷接著表示，林沛祥在去年11月1日定期申報財產時，曾申報基隆市暖暖區暖暖段暖暖小段3筆土地及基隆市暖暖區暖暖段暖暖小段4筆建物，取得期間分別為民國87年4月25日、民國94年6月27日、民國94年6月27日，今年這7筆不動產卻未見於林沛祥在11月16日登記參選立委的財產申報中。

鄭文婷繼續說，詭異之處還不止一項，林沛祥於112年11月16日申報時，新增民國83年3月21日取得的基隆市暖暖區暖暖段暖暖小段的土地及民國83年11月29日、民國84年1月9日取得的建物，也想請教一下林沛祥這三筆較早取得土地及建物，為何在111年選議員時沒有申報？

對此鄭文婷認為，林沛祥所持有建物與土地在財產申報資料中時而出現，時而消失，合理懷疑林沛祥財產申報不實，建議監察院應予以開罰。

鄭文婷表示，林沛祥日前不認「權貴」標籤，並稱不要貼標籤，但平民能在20歲靠「買賣」而非「贈與」取得4筆土地？平民能在尚未成年時，便數度（83、84、86、87年）購置不動產，卻無需負債，直到民國106年購買自住房屋才貸款？平民財產申報豈能土地、建物時而出現，時而又玩起躲貓貓？