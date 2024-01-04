賴清德競總：侯家新莊周邊土地購入整併　總銷可達3.3億元

▲賴清德競選總部舉行「又昱新莊炒地獲利大解秘」記者會。（圖／競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競選總部今（4）舉行記者會，公布侯家新莊周邊土地若購入整併後，總銷價可達3.3億元，質疑國民黨總統候選人侯友宜擔任新北市正副市長期間，並未利益迴避。發言人戴瑋姍說，歡迎侯友宜提出證據，告訴外界其估算的金額跟實際金額是否相符？如果覺得計算方式有落差，就公佈又昱公司財報，讓社會檢驗。

競選總部發言人陳世凱、戴瑋姍、立法委員候選人許淑華今天上午共同舉行「又昱新莊炒地獲利大解秘」記者會，呼籲侯友宜出面說明又昱公司獵地爭議、公布又昱底下到底有多少資產與土地，並概略計算又昱公司價值及解密新莊都更案背後利益。

許淑華指出，又昱公司出租給文大學生的凱旋苑，擁有超過百間套房，從2011年出租至今10年，以漲價後平均每間1萬7000元計算，一年收租近2千萬、10年收益粗估2億；若以房價計算，凱旋苑附近格致路房價每坪50萬起跳，換算凱旋苑地上5層、總計608坪，房屋價值上看3億，租金收益加上房屋價值，侯友宜擁有這超過5億的資產，不是「包租侯」又是什麼？

戴瑋姍表示，又昱公司藏的秘密不只有凱旋苑這些，侯友宜新莊土地根據12月26日新北市府公告放寬基準容積率，從現行200%調高為240%，以土地每坪70萬的價格計算，光是253、254地號，就將「增值近1億元」；若是如侯友宜計劃的成功整合相鄰5塊土地，面積474坪，換算下來，恐「增值超過3億3千萬元」，兩者皆未納入車位增加後的價值，「侯友宜就是知道如何利用巧門，知法玩法的大神玩家！」

戴瑋姍進一步表示，侯友宜透過自身職權，為自家土地量身修法放寬基準容積率、解編附近新莊高中用地為公園，讓自家土地不斷增值。光是新莊這一塊地就這麼多問題，那又昱公司裡未見光的部分，又有多少秘密？侯友宜的個人財產申報是經過高度的美化，因為資產都藏到又昱公司裡面了，凱旋苑2億租金收益、3億房屋價值，再加上新莊土地增值，使用「5億探長」來形容是太小看他了，侯友宜根本就是「10億探長」。

戴瑋姍再度強調，審視又昱公司資產並非仇富，重點是侯友宜為富不仁，明顯利用職權、沒做到利益迴避，已然觸法，侯友宜不斷用新北市城鄉局出來當打手，但背後的「太上皇」就是新北政府秘書長邱敬斌，也就是2018年與汪禮國去台北市政府找張綱維喬大群館門牌的時任副秘書長，侯友宜40年的公務員生涯，沒有為市民做什麼，倒是為自己累積了不少資產，也連帶為助紂為虐的公務員升官加爵。

最後，戴瑋姍呼籲，若侯友宜對今天算出來的數字有疑惑，若侯友宜的新北市府團隊敢說自己沒有失去行政中立，歡迎公開又昱公司財報反駁，也歡迎侯友宜出面說明。