炎亞綸想出國工作「賺和解金」聲請撤銷出境出海　法院不准！

▲炎亞綸遭網紅耀樂控拍攝、無故持有少年性影像被依《兒少性剝削防制條例》起訴在案，日前他聲請撤銷限制出境出海遭法院駁回。（合成圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

藝人炎亞綸（吳秉孺）遭網紅耀樂指控趁他熟睡時偷拍、外流2人性愛影片，被依《兒少性剝削防制條例》起訴。去年法院首開庭，雙方談和解，尚未有結果。然而，炎亞綸以今年1月有海外工作邀約，維持生計、積攢和解及公益基金向法院聲請撤銷限制出境、出海，更請法院發函到外交部准予換發護照，士院裁定駁回，理由曝光。

炎聲請理由指出，全案經起訴並由法院審理中，且無他國國籍，現有固定住居所，生活重心在台灣，雖因工作需求常有出境必要，也會在工作完成後，立刻入境返台，難認還有逃亡可能，且全配合偵查態度，應認限制出境、出海原因已消滅。

再者，今年1月接獲海外工作邀約，為使其出境工作以維持生計及積攢和解、公益基金，請法院撤銷限制出境、出海處分；縱認認仍有限制出境、出海必要，請法院發函外交部准予換發護照等。

法院認尚未辯論終結，炎仍有親自到庭接受審判必要，炎為我國知名藝人，既自陳受邀到國外工作，可見其有一定能力及管道可於國外發展或長期停留，並有在國外生活資力，若解除限制出境出海處分，其出境後可能滯留不歸，以致將來難以進行審判或執行程序。

然而，炎涉犯2罪的法定刑均為6月以上5年以下之罪，刑度不可謂不重，若認構成犯罪，其有可能經本院判處不得易科罰金有期徒刑（即6月以上），主觀上是否欲以逃匿方式規避審判程序進行及刑罰執行，均有變更可能；從而，依炎職業及經歷，其具有長期在國外生活的能力、資力，有相當理由足認有逃亡之虞，故原限制被告出境、出海原因仍然存在。

合議庭衡酌本案情節，炎亞綸雖受限制出境、出海處分，實並不影響在台灣繼續工作及生活權利，至於聲請意旨請法院發函外交部准予換發護照，經查，如炎亞綸認外交部不准予換發護照的行政處分違法，應循訴願法提起訴願，及依行政訴訟法規定提起訴訟，以為救濟，尚非法院管轄範疇，故裁定駁回。可抗告。