軍情局淪金庫！男中校揪3人瞎掰假情資　8年爽賺2千萬獎金

▲軍情局蘇薪名中校詐領獎金遭起訴後，再爆出與另2名軍職人員以相同方式合作。（圖／資料照）



記者黃宥寧、黃資真／台北報導

今年11月驚傳軍事情報局中校蘇薪名、上校蘇永玲自2018年起聯手以不實情蒐績效詐領工作經費達千萬，挪為私用，雙雙遭到起訴，沒想到蘇薪名還與另2名徐姓男中校、江姓女軍職人員以相同方式合作，3人合計詐領1330萬、美金10萬元，金額相當龐大，今(4)日全案偵結，檢方依貪汙、公務員登載不實、詐欺取財、洗錢等4罪起訴3人。

本案源自中校蘇薪名、上校蘇永玲自2018年至2023年期間，虛構大陸情報人員並偽造對話紀錄，瞎掰假情資藉此多次詐領情報協助獎金，不法所得至少1000萬元，檢方調查後將2人起訴。

士林地檢署繼前開案件後，就軍情局內部有無其他違反軍紀之觸法情事持續深入調查，又查出蘇薪名以相類手法，夥同徐姓男中校、江姓女軍職人員以不實資料詐領與情報業務相關之工作經費，其中蘇與江於2016年至2023年間共同詐領約1000萬元，蘇與徐於2016年至2021年間共同詐領約140萬元，蘇個人則是在2018年至2019年間，又詐領約190萬元及美金10萬元，上開犯罪所得會透過不知情的他人帳戶洗錢，蘇薪名等同於8年內夥同3人詐領獎金超過2630萬元！

全案依法偵查偵結，士林地檢署認3人涉犯貪污治罪條例之公務員利用職務上機會詐取財物、刑法之行使公務員登載不實公文書、詐欺取財及洗錢防制法之洗錢等罪嫌，依法提起公訴。

本件由士林地檢署專責國安案件之檢察官指揮法務部調查局國家安全維護工作站從速偵辦，並獲得相關情報機關全力協助及配合調查，終能除惡務盡，將涉案軍職人員繩之於法，後續法院審理時若有必要，亦將請求從重量刑，以正軍紀！