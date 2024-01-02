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社會 社會焦點 保障人權

參選里長拚知名度！非法進口快篩劑送人　生技老闆落選還被起訴

▲▼拜登政府宣布重新免費發放限額COVID-19快篩試劑。（圖／達志影像／美聯社）

▲新北市淡水區生物公司陳姓負責人，為登記參選屯山里里長，非法輸入快篩劑無償供小學、宮廟。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區屯山里第4屆里長選舉，經歷李姓候選人以高粱酒賄選遭法辦、當選老里長病逝，又有一名生物公司陳姓負責人登記參選里長時，以4名親屬名義非法進口快篩試劑共500劑，無償送給小學、小吃店、宮廟等，遭調查局移送。士林地檢署日前偵結，依違反醫療器材管理法將他提起公訴。

起訴指出，2022年9合1大選，生物公司陳姓負責人因擬登記參選屯山里里長選舉，為增加知名度，明知COVID-19快篩試劑是屬醫療器材管理法規範，若想從大陸輸入超過百劑應向食藥署申請專案核准，並經核准發給輸入許可證，才能輸入；但陳明知自己的生物公司並無醫療器材許可證，2022年5月25日，以陳等4名親戚名義擅自進口「BIOANTIBODY」牌快篩試劑共500劑，再以FB聯繫某國小，表達欲捐贈快篩試劑，同年31日送到校門口警衛室陳列，讓該校師生及教職員無償取用，另又在某小吃店、宮廟等處發送，共供應480劑後遭檢舉法辦。

調詢、偵查時，陳男坦承犯行，親屬也作證稱「不知道陳輸入這麼多快篩試劑及貼上『OO生物，陳OO贈』，貼紙目的為何」，檢警根據檢舉函文等，認陳男涉違反醫療器材管理法第62條第2項「未經核准擅自輸入醫療器材罪」將他起訴。

該里里長有3名候選人登記參選，1號候選人李永得，選前拿4瓶高粱酒向有投票權的里民拜票賄選（得294票），一審被判處1年10月，緩刑3年，支付公庫10萬元，提供40小時義務勞務，褫奪公權3年；3號登記參選的陳男僅得104票，以320票當選的李永清里長，去年6月病逝。

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