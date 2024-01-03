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迎戰冷氣團「北台灣最凍12度」　先乾冷後濕涼！2次變天時程曝

記者李宜秦／台北報導

今日大陸冷氣團影響，各地溫度逐步下降，北部、東部降雨機率較高，不過入夜後各地雨勢趨緩，明日清晨北台灣低溫下探12度，周五冷氣團減弱、周六晚上又有東北季風增強，周日到下周一的天氣較為濕冷。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來天氣示意圖。（圖／氣象署）

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中央氣象署預報員官欣平表示，今日鋒面通過，北部、東部雲量較多，降雨機率高，不過入夜後水氣減少，明後天剩下東部有局部雨，北部降雨區域集中在基隆北海岸，其他地區都是多雲到晴。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周先乾冷後濕涼。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

周六天氣穩定，只有東部有局部降雨，但入夜後東北季風增強，東北部、東部降雨增加，周日到下周一東北季風影響，伴隨較多水氣，北部、東部將有局部降雨。

今日冷氣團影響，白天溫度下降，北台灣只有16-17度，中南部、花東則是早晚涼冷，日夜溫差大，冷氣團影響至周五清晨，明日清晨北台灣12-14度、中南部13-15度、花東15-17度。

周五白天到周六冷氣團減弱，是這周天氣最好的兩天，整體較為舒適溫暖，周六晚上東北季風又增強，溫度再度下降，北台灣降溫最為明顯，最低溫時間落在下周一清晨，北部約14-15度，周一白天以後冷空氣減弱，氣溫逐步回升。

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