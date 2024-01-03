鋒面來了！今雨區擴大越晚越冷　連3天探10℃↓

▲鋒面帶來水氣。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

鋒面來了，今天雨區擴大，越晚越冷！氣象專家吳德榮提醒，周四晨及周五、周六的清晨，苗栗以北部分平地有機率出現10度以下的最低氣溫。

中央氣象署表示，今日清晨鋒面通過，隨後東北季風增強或大陸冷氣團南下，基隆北海岸及北部有局部短暫陣雨，東半部亦有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

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氣象署指出，今晨西半部及東北部低溫約13至15度，東部及東南部17、18度，白天高溫北部及東北部僅約18度左右，且越晚越涼冷，東部及中部21、22度，南部及東南部約24、25度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，周四東北季風或大陸冷氣團影響，周五東北季風或大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，白天起氣溫回升，日夜溫差大；由於水氣減少，這兩天只有東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署預報，周六白天各地為多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨，晚起東北季風再增強，水氣漸增多；周日、下周一東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周二東北季風稍減弱，東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今起東北季風南下，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，背風面晴朗穩定，氣溫逐漸下降，北台越晚越冷。

吳德榮分析，周四大氣轉乾，北部晴時多雲，中南部晴朗穩定，東半部局部降雨亦逐漸停歇；周五、周六各地晴朗穩定，氣溫回升；周四至周六入夜因輻射冷卻效應，氣溫很低，周四晨及周五、周六的清晨，苗栗以北部分平地仍有機率出現10度以下的最低氣溫。