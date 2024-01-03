快訊／冷氣團來了！7縣市「低溫特報」　探10度以下時段曝

▲今明兩日天氣涼冷。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到大陸冷氣團影響，部分縣市出現10度以下低溫，中央氣象署發布低溫特報，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣今晚到明日上午會有10度以下的氣溫發生的機率。

氣象署10:27發布低溫特報，明（4）日大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，明日清晨北部及東北部局部地區有10度以下的氣溫發生的機率。

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低溫特報

影響時間：03日晚上至04日上午

黃色燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣

▲低溫特報。（圖／氣象署）

根據氣象署預報，今日清晨鋒面通過，隨後東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦偏冷，清晨夜裡西半部及宜蘭低溫約13至15度，花東17、18度，白天高溫北部及東北部僅約18、19度，且越晚越涼冷，中部及花蓮21、22度，南部及台東約24、25度；降雨方面，基隆北海岸及北部地區有局部短暫陣雨，東半部地區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

周四(4日)東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；周五(5日)東北季風或大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，白天起氣溫回升，日夜溫差大；由於水氣減少，這兩天只有迎風面東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。