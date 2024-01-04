歐洲多國傳天災　-43°C低溫冰凍北歐、洪災侵襲西歐

Last night marked the coldest temperature in Sweden in 25 years as the northern town of Kvikkjokk-Årrenjarka dropped to as low as -43.6°C.



Extreme cold weather is set to persist across northern Scandinavia for the rest of the week. pic.twitter.com/7mhJ1LlBDc — BBC Weather (@bbcweather) January 3, 2024

文／中央社

歐洲今天經歷差異甚大的天氣，嚴寒及暴風雪擾斷北歐交通，導致學校關閉。與此同時，強風和大雨在西歐帶來洪水，至少造成1人死亡。

▲瑞典創下近24年來最低溫。（圖／達志影像／美聯社）



美聯社報導，北歐地區今天已連續兩日溫度降至攝氏40度以下。瑞典通訊社（TT News Agency）報導，瑞典拉普蘭區（Lapland）克維克約克－歐連雅卡（Kvikkjokk-Årrenjarka）的氣溫降至攝氏零下43.6度，創下瑞典自1999年以來的1月最低溫紀錄。

極冷氣溫、降雪及強風擾亂北歐各地交通，導致多座橋梁關閉，部分火車和渡輪暫停服務。斯堪的那維亞半島（Scandinavia Peninsula）有數所學校關閉。

相較於北歐，較南邊的歐洲地區天氣更溫和，但更潮濕多風，一場暴風雨在西歐部分地區帶來災情。在英國英格蘭西部地區，1名駕駛在樹木倒塌壓到車子後喪命。

سجلت #السويد يوم أمس أدنى درجة حرارة منذ 25 عام حيث وصلت درجة الحرارة في قريتي Kvikkjokk-Årrenjarka إلى -43,6 درجة مئوية وتشهد السويد الآن موجة برد غير مسبوقة في جميع مناطق ومدن البلاد. pic.twitter.com/5E89EVxqKD — Ahmad Alkhudari (@AlkhudariAhmad) January 3, 2024

此外，強風也侵襲了荷蘭大片地區。當地城市愛因霍芬（Eindhoven）附近警方表示，1名75歲男子2日晚間從腳踏車跌落身亡，可能是強風導致。

德國部分地區也正力抗洪災，下薩克森邦（Lower Saxony）是最嚴重災區，當地降雨加劇，恐使洪災惡化。