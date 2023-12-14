2026年恐爆印太衝突「美國分心」　英專家：歐洲應速強軍抗俄

▲美國與盟友在太平洋軍演地區頻繁進行軍演。（圖／翻攝自臉書）



文／中央社

英國「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）一名高階研究員近日示警，歐洲必須儘速強化軍力，以因應在2026至2028年印太區域可能爆發衝突，導致美國無力顧及歐洲，而俄羅斯趁機侵犯北約國家。

專精空戰研究的布朗克（Justin Bronk）在RUSI官網發表評論文章指出，中國軍力的成長速度超乎多數人預期，特別是在長程反艦飛彈、空中預警機及加油機攻擊飛彈等能力的發展，對美軍在印太區域構成顯著挑戰。然而，許多美方用以應對共軍相關能力發展的作戰工具與系統，預計要到2029或2030年才可達到數量足以發揮效益的規模。

布朗克示警，這意味在2026至2028年之間，共軍可能試圖封鎖或侵略台灣，以及南海或東海水域內的關鍵爭議領土。屆時中國必要的軍事能力估計已大致發展成熟並投入部署，較美國早一步。

一旦印太區域在2026至2028年之間出現危險的對峙局面或爆發軍事衝突，美國在履行安全承諾、滿足盟友需求方面恐顯得十分勉強。

布朗克分析，美軍歐洲司令部（EUCOM）及中央司令部（CENTCOM）或許因此必須移轉部分軍力至印太司令部（INDOPACOM）所轄區域。在此情況下，一旦俄羅斯同時對北大西洋公約組織（NATO）成員國發動攻擊，歐洲顯然無法期待美軍迅速增兵馳援。

布朗克指出，試圖證明俄羅斯或者是中國構成的軍事威脅更迫在眉睫的分析評論往往忽略一個根本要點：支持俄羅斯、確保俄羅斯持續在歐洲構成足以讓西方分心的軍事威脅，符合中國利益；另一方面，只有在美軍被廣泛牽制於印太區域的情況下，俄羅斯才有可能直接攻擊在歐洲的北約成員國。

也就是說，對歐洲而言，在2020年代中期至晚期，隨著美中之間可能爆發軍事衝突，俄羅斯將有強烈誘因把握這個千載難逢的機會，瓦解北約。

同時，進入2020年代中期至晚期，俄羅斯將已全面提升軍工業產能數年，部隊的實戰能力也可望隨經驗累積而上升。

值得注意的是，歐洲情報界一名消息人士日前告訴中央社，莫斯科企圖透過隱諱或間接手段刺激或誘使北京在台海採取更激進舉措，促使美國因為不得不因應「台海有事」，而無力有效應對俄羅斯在歐洲的破壞行動。

為達此目的，俄羅斯今年夏季將一名曾直接在對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）麾下工作多年的中國事務專家派赴駐北京使館，其主要任務之一即為蒐集及研析情資，以在適當時機催化局勢升高。

西方內部在支援烏克蘭抵抗俄羅斯侵略方面的各種歧異近期浮上檯面。布朗克指出，短期的挑戰讓人容易忽略未來幾年發生更重大衝突的風險，而這風險正在上升。俄羅斯經濟早已進入戰備狀態、經濟為戰爭服務，而美國的軍工產能尚不足以補充自身庫存，歐洲國家則遲未能擺脫和平時期的防衛態勢。

布朗克分析，北約目前在許多關鍵領域仍大量依賴美國，特別是在打擊俄羅斯空中防禦系統、確保對俄制空優勢、強化自身空防，以及彈藥與零組件補充、指揮控制、衛星能力等層面。由於北約歐洲成員國缺乏大規模動員強大陸戰人力與火力的條件，制空優勢尤其重要。

另一方面，儘管在俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭後，西方各國紛紛宣示強軍決心，與莫斯科當局的作為相較，西方在強度、速度和規模上，恐怕還是落後。

布朗克分析，俄羅斯持續改善軍事供應鏈，例如軍工廠專注生產種類較以往減少的坦克、砲彈、無人機等，產量則穩定成長，例如長程飛彈在侵烏戰爭初期的平均產能為每月大約40枚，如今已達每月超過100枚。此外，俄羅斯在伊朗設立工廠，以增進供應鏈韌性。

俄羅斯已準備好打長期戰爭，目標為輾壓、耗盡烏克蘭及其西方支持者的能力和意志。莫斯科已宣布擬提升國防預算68%，這大約是俄羅斯國內生產毛額（GDP）的6.5%。儘管長期而言，這恐給俄羅斯經濟造成災難性的後果，卻尚不足以在短期內導致政權裂解。

布朗克指出，在冷戰時期，蘇聯的國防預算甚至可高達GDP的21%（1980年代中期），這並未妨礙蘇聯續命長達數十年。此外，在當今俄羅斯政治和媒體圈，有限的所謂「意見分歧」目前仍聚焦在「如何」、而非「是否應該」繼續對烏戰爭。

與此同時，歐洲仍疏於必要的防衛和產業投資。布朗克提到，儘管許多國家曾做出大幅增加防衛預算的承諾，這些承諾要不是仍未落實，就是尚未編列資源以利未來幾年內執行。

其中，最明顯的例子是德國。俄羅斯全面侵略烏克蘭後不久，德國政府宣布擬在2024年以前將國防預算調升為GDP的2%，並額外對德軍挹注高達1000億歐元的一次性投資，然而，直到2023年中，1000億歐元的資金僅有15億歐元被動用，且相較於2022年，德國新一年度的國防預算實際上微幅縮水。

布朗克指出，主張烏克蘭應與莫斯科「和談」的人是被嚴重誤導且天真：俄羅斯的戰略目標至今未改變，且已做好長期作戰的準備；西方背叛烏克蘭卻將相當於坐實俄羅斯「勝利終將屬於我們」的信念、堅定總統蒲亭（Vladimir Putin）繼續作戰的決心。

更何況，俄羅斯歷來在車臣、敘利亞等戰場的作為一再顯示，莫斯科「和談」往往是為了「養精蓄銳」，為未來發動更強勢攻擊建立有利條件。

布朗克示警，若烏克蘭最終被迫屈服、甚至西方以斷絕軍援要脅，這將向俄羅斯和中國傳達極其危險的訊號：西方缺乏戰鬥意志。而這顯然不利嚇阻任何潛在侵略。