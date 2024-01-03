高市六選區激戰！郭倍宏要求放了總會長　黃捷、陳美雅街頭催票

▲黃捷（中）在街頭拉票，熱情民眾合影。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

選戰倒數10天，高雄市立委第六選區3名候選人持續激戰。喜樂島聯盟候選人郭倍宏在臉書發文質疑綠營「法院是他們家開的」，要求盡快釋放遭羈押的後援會總會長陳乃靜；民進黨的黃捷和國民黨的陳美雅則專心在後援團體的聲援下，在各大路口拜票，希望衝出高票。

郭倍宏的後援會總會長陳乃靜在11月因涉及郭台銘的總統競選連署活動賄選，遭檢方羈押至今，郭倍宏在臉書上指出，只剩10天就要投票了，既然有人放空氣說某候選人躺著選就可以，那就不要怕，把他的後援會總會長陳乃靜放了吧，否則只是落實了「法院是他們開的」的說法。

民進黨的立委候選人黃捷則是在北美台灣同鄉會50人的陪同響應，在明誠與博愛路口與通勤族民眾揮手致意，陣容龐大，吸引不少民眾駐足圍觀、合照。

昨晚民進黨公布的「英德美」同框拍攝的《在路上》CF，在社群引發熱烈討論，黃捷在自己臉書分享影片，並寫到「有令人安心的駕駛，以及一位有經驗的副駕輔佐，能帶領我們穩健前進。民主路上同行，我們一起。」

▲國民黨的陳美雅（右一）與應援團在街頭拉票。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

國民黨的立委候選人陳美雅則是攜手「美雅應援團」在路口創意宣講及掃街拜票，陳美雅與應援團在路口連跳3首當紅歌曲（我推的孩子、yes or yes 以及 yes ok），應援團更自創應援舞為美雅加油。團員表示，陳美雅是日本早稻田大學法學博士，更是關心青年的候選人，之前還Cosplay火影忍者的綱手，感謝陳美雅推動高雄成為藝術文化之都，將娛樂產業推動在高雄，用實際政策爭取年輕人更多元化就業機會，因此特別以行動支持陳美雅、為3號陳美雅應援加油。