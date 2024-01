高市六選區激戰！郭倍宏要求放了總會長　黃捷、陳美雅街頭催票

▲黃捷(中)在街頭拉票,熱情民眾合影。(圖/記者陳宏瑞翻攝)

記者陳宏瑞/高雄報導

選戰倒數10天,高雄市立委第六選區3名候選人持續激戰。喜樂島聯盟候選人郭倍宏在臉書發文質疑綠營「法院是他們家開的」,要求盡快釋放遭羈押的後援會總會長陳乃靜;民進黨的黃捷和國民黨的陳美雅則專心在後援團體的聲援下,在各大路口拜票,希望衝出高票。

郭倍宏的後援會總會長陳乃靜在11月因涉及郭台銘的總統競選連署活動賄選,遭檢方羈押至今,郭倍宏在臉書上指出,只剩10天就要投票了,既然有人放空氣說某候選人躺著選就可以,那就不要怕,把他的後援會總會長陳乃靜放了吧,否則只是落實了「法院是他們開的」的說法。

民進黨的立委候選人黃捷則是在北美台灣同鄉會50人的陪同響應,在明誠與博愛路口與通勤族民眾揮手致意,陣容龐大,吸引不少民眾駐足圍觀、合照。

昨晚民進黨公布的「英德美」同框拍攝的《在路上》CF,在社群引發熱烈討論,黃捷在自己臉書分享影片,並寫到「有令人安心的駕駛,以及一位有經驗的副駕輔佐,能帶領我們穩健前進。民主路上同行,我們一起。」

▲國民黨的陳美雅(右一)與應援團在街頭拉票。(圖/記者陳宏瑞翻攝)

國民黨的立委候選人陳美雅則是攜手「美雅應援團」在路口創意宣講及掃街拜票,陳美雅與應援團在路口連跳3首當紅歌曲(我推的孩子、yes or yes 以及 yes ok),應援團更自創應援舞為美雅加油。團員表示,陳美雅是日本早稻田大學法學博士,更是關心青年的候選人,之前還Cosplay火影忍者的綱手,感謝陳美雅推動高雄成為藝術文化之都,將娛樂產業推動在高雄,用實際政策爭取年輕人更多元化就業機會,因此特別以行動支持陳美雅、為3號陳美雅應援加油。