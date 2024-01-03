　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

客製化毒咖啡包「含笑半步顛」海撈180萬！台中情侶檔收押禁見

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲謝男主打毒品外包裝客製化，受到客人歡迎。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市刑大偵辦毒品案，查出由謝姓男子、洪姓女友為首的販毒集團，在通訊軟體裡掛羊頭賣狗肉，以藥妝店為名、賣毒品為實，販售毒咖啡、毒果汁等毒品，還會客製化將外包裝改成「一日喪命散」、「含笑半步顛」等名稱，受到客人歡迎，販毒1年餘不法所得約180萬元。警方去年7月間將謝等5人查緝到案，檢方去年12月間偵結，依毒品罪起訴，謝、洪遭法院收押禁見，鄭、林、林3名共犯以5至10萬元交保。

台中市刑大偵二隊偵二隊查緝販毒案向上溯源，去年3月間發現謝男（45歲）涉有重嫌，成立專案小組報警台中地檢署指揮偵辦。

警方調查，謝男無業，依靠販毒維生，他購買分裝機、封口機、咖啡包外包裝、果汁粉、K他命與與4-甲基甲基卡西酮等，與洪姓女友（38歲）及謝姓、林姓、林姓等3人，在台中市烏日區租屋處自製毒咖啡包，再上網接洽聯繫客戶。

謝男及女友在通訊軟體上以知名藥妝店「POYA」為名，企圖作為掩護躲避警方查緝，但實際上則是在販毒。謝主打可為客戶客製化毒品外包裝，在包裝上打印如「一日喪命散」、「含笑半步顛」、「發」、「美國運通信用卡」等有趣名稱，深受顧客歡迎，生意興隆。

去年7月間專案小組蒐證完備，持搜索票前往烏日租屋處執行搜索，當場查獲分裝機、封口機、電子磅秤、咖啡包包裝袋、夾鏈袋及多款毒咖啡包成品475包（毛重1956.94公克）、K他命（毛重62.97公克）、4-甲基甲基卡西酮（毛重531公克）、硝甲西泮（一粒眠）毛重99公克及現金14萬5800元等贓證物。

警方查出，謝等人從事販毒1年多，不法獲利約180萬元，全案檢方去年12月初偵結，認謝等人犯罪事證明確，依毒品罪起訴。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼專案小組持拘票將謝男逮捕，並查獲電子磅秤、毒咖啡包、K他命等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

ET快訊
唐志中婚後與妻起激烈衝突！　失控「推她進浴缸」
2女兒遭地震活埋　爸爸握著「冰冷手」顫抖：很痛對吧
日航爆炸乘客「跳下滑梯」！　逃生畫面曝光
王欣儀姊被砍39刀亡「男友是戴立忍」！當兵收死訊太激動　遭軍
2泰女跟團來台旅遊　行李箱裝「上億元」海洛因
直擊／「最美里長」陳紫渝比3支持！　民眾激動伸手、跳起擊掌侯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

泰女3人組假觀光真運毒！行李編織布怪怪的　竟藏上億元海洛因

快訊／民進黨高雄市黨部遭恐嚇　要對陳其邁「砰砰」...2人落網

苦情按摩妹！愛人被送到柬埔寨險丟命　好心恩客勸她自首勒戒

台南碳烤店酒後群毆　快打警壓制9人！醉女遭上銬保護管束

炎亞綸想出國工作「賺和解金」聲請撤銷出境出海　法院不准！

快訊／高雄2小貨車追撞！車頭慘毀門變形　駕駛被夾受困車內

富貴險中求！大膽在斗六後站設賭場　強勢警力攻堅逮42人

內湖雙屍2裝潢工最後身影曝！頭腳反向躺地太離奇　檢下午相驗

想吃爌肉飯！彰化男凌晨酒駕「撞倒路燈衝騎樓」　肇事畫面曝光

客製化毒咖啡包「含笑半步顛」海撈180萬！台中情侶檔收押禁見

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

準備賑災...海保廳飛機被擦撞　5機組人員罹難！機長搶救中

老公依偎妻懷裡撒嬌討摸　見被錄影秒跳起怒喊刪掉

泰女3人組假觀光真運毒！行李編織布怪怪的　竟藏上億元海洛因

快訊／民進黨高雄市黨部遭恐嚇　要對陳其邁「砰砰」...2人落網

苦情按摩妹！愛人被送到柬埔寨險丟命　好心恩客勸她自首勒戒

台南碳烤店酒後群毆　快打警壓制9人！醉女遭上銬保護管束

炎亞綸想出國工作「賺和解金」聲請撤銷出境出海　法院不准！

快訊／高雄2小貨車追撞！車頭慘毀門變形　駕駛被夾受困車內

富貴險中求！大膽在斗六後站設賭場　強勢警力攻堅逮42人

內湖雙屍2裝潢工最後身影曝！頭腳反向躺地太離奇　檢下午相驗

想吃爌肉飯！彰化男凌晨酒駕「撞倒路燈衝騎樓」　肇事畫面曝光

客製化毒咖啡包「含笑半步顛」海撈180萬！台中情侶檔收押禁見

狂賣180萬輛！特斯拉蟬聯2023電動車龍頭　第2名只差23萬輛緊追

「乾兄妹宣傳車」被放話開罰！小商人怒加碼：再送1支國道T霸

大學特殊選才陸續放榜 　明道中學技術高中部9學生上榜

圖／屏南17鄉鎮響應「美德站出來」　鄉親潛水、站上SUP力挺徐富癸

快訊／不是黃萬隆！　台北戰神許皓程接代理總教練

華為余承東談今年展望：加速推動鴻蒙系統應用

英德美「在路上」半天衝逾400萬次觀看　拍攝幕後曝光

金門酒廠攜手冠軍教父打造Kinmen Fizz潮味酒譜！串聯全台50酒吧演繹不同風情

《魔物獵人 世界》同上人數逼近14萬　全球獵人瘋回鍋狩獵

EXO伯賢當社長了！新年傳好消息「設立個人公司」

應召女急喬奶穿衣！嘉義水上「三線路」豆干厝被抄　老司機哭哭

社會熱門新聞

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

看準「越混越大尾」！「乾哥」傳被黑幫鎖定挖角

林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

即／內湖2死命案！20多歲裝潢工倒臥室明顯死亡

2裝潢工密閉空間施工　疑吸入大量有機溶劑中毒亡

林靖恩跨年夜住飯店　砸壞電視被趕走

落跑「百億大亨」掏空前國民黨營事業800億　數千人受害

內湖雙屍2裝潢工最後身影曝　頭腳反向躺地太離奇

國小生「殺人無罪」回校上課　校園淪黑幫人力銀行

炎亞綸聲請撤銷出境出海　法院駁回理由曝

2裝潢工離奇亡　高大成：恐中樞神經昏迷+缺氧窒息

林靖恩傳脫序行為　李坤城兒：跟她已沒有關係

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」

更多熱門

相關新聞

販毒被上銬偵訊一審竟無罪　二審大逆轉

販毒被上銬偵訊一審竟無罪　二審大逆轉

高雄一名李姓男子2年前涉嫌賣10包毒咖啡包給盧姓少年，李男在警局詢問和檢察官偵訊時都自白坦承犯行，後來被依毒品罪起訴，但法院審理時李男改口，並辯稱警詢時警方違法上銬，自白受到警詢時不正方法取得，所以無證據能力，一審認定自白筆錄無證據能力，加上證人證詞前後矛盾有瑕疵，判決李男販毒無罪；全案上訴後，高雄高分院法官檢視李男偵訊的影帶後，認為李男並沒有受到脅迫，因此改重判徒刑7年2月。可上訴。

「洗髮+沐浴2公克3000」男販毒被逮

「洗髮+沐浴2公克3000」男販毒被逮

毒蟲誆磅秤秤耳飾　警搜出100g毒咖啡包

毒蟲誆磅秤秤耳飾　警搜出100g毒咖啡包

教官報警販毒反被記過　教長：嚴重違反規定「未考量學生安全」

教官報警販毒反被記過　教長：嚴重違反規定「未考量學生安全」

教官報警抓高中生販毒遭記過！教部：輔導優先

教官報警抓高中生販毒遭記過！教部：輔導優先

關鍵字：

毒咖啡包客製化毒果汁販毒

讀者迴響

熱門新聞

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

陸跨年爆假唱「台灣2天后被點名」結果出爐！

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：全都坐下

即／羽田塔台「未准許」海保機進跑道！

看準「越混越大尾」！「乾哥」傳被黑幫鎖定挖角

日本強震「報應來了？」主播下場慘

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

吳奇隆傳婚變「微博封鎖劉詩詩」！　陸網實測：實錘了

林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

即／內湖2死命案！20多歲裝潢工倒臥室明顯死亡

更多

最夯影音

更多
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走
婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面