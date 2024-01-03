客製化毒咖啡包「含笑半步顛」海撈180萬！台中情侶檔收押禁見

▲謝男主打毒品外包裝客製化，受到客人歡迎。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市刑大偵辦毒品案，查出由謝姓男子、洪姓女友為首的販毒集團，在通訊軟體裡掛羊頭賣狗肉，以藥妝店為名、賣毒品為實，販售毒咖啡、毒果汁等毒品，還會客製化將外包裝改成「一日喪命散」、「含笑半步顛」等名稱，受到客人歡迎，販毒1年餘不法所得約180萬元。警方去年7月間將謝等5人查緝到案，檢方去年12月間偵結，依毒品罪起訴，謝、洪遭法院收押禁見，鄭、林、林3名共犯以5至10萬元交保。

台中市刑大偵二隊偵二隊查緝販毒案向上溯源，去年3月間發現謝男（45歲）涉有重嫌，成立專案小組報警台中地檢署指揮偵辦。

警方調查，謝男無業，依靠販毒維生，他購買分裝機、封口機、咖啡包外包裝、果汁粉、K他命與與4-甲基甲基卡西酮等，與洪姓女友（38歲）及謝姓、林姓、林姓等3人，在台中市烏日區租屋處自製毒咖啡包，再上網接洽聯繫客戶。

謝男及女友在通訊軟體上以知名藥妝店「POYA」為名，企圖作為掩護躲避警方查緝，但實際上則是在販毒。謝主打可為客戶客製化毒品外包裝，在包裝上打印如「一日喪命散」、「含笑半步顛」、「發」、「美國運通信用卡」等有趣名稱，深受顧客歡迎，生意興隆。

去年7月間專案小組蒐證完備，持搜索票前往烏日租屋處執行搜索，當場查獲分裝機、封口機、電子磅秤、咖啡包包裝袋、夾鏈袋及多款毒咖啡包成品475包（毛重1956.94公克）、K他命（毛重62.97公克）、4-甲基甲基卡西酮（毛重531公克）、硝甲西泮（一粒眠）毛重99公克及現金14萬5800元等贓證物。

警方查出，謝等人從事販毒1年多，不法獲利約180萬元，全案檢方去年12月初偵結，認謝等人犯罪事證明確，依毒品罪起訴。

▲▼專案小組持拘票將謝男逮捕，並查獲電子磅秤、毒咖啡包、K他命等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）