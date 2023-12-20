教官報警販毒反被記過　教長：嚴重違反規定「未考量學生安全」

▲教長潘文忠表示，翁姓教官被記過是因違反規定，讓未成年學生暴露在危險中。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

桃園市傳出一名翁姓高中教官接獲學生販毒、吸毒的通報後報警，卻被教育局決議記過2次，翁男不服提起行政訴訟而引發關注。教育部長潘文忠今（20日）指出，翁姓教官身為學校毒品防制主要承辦人，深知相關規範，卻未依規定儘速通報檢警，反而讓未成年學生到校外毒品交易地點等候毒品，讓未成年孩子陷於人身安全之中，嚴重違反緝毒通報作業要點，才是被記過的主因。

桃園市某高中翁姓教官，2019年時接獲校內有學生販毒、吸毒通報後報警。該名學生家長向上陳情，教育局決議記過2次，教育部決議翁男違反「教育輔導先於懲處」比例原則同意記過2次。翁男不服提起行政訴訟，台北高等行政法院判決撤銷原處分，案經教育部上訴，最高行政法院認為未詳盡調查，發回原審。

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近期此事引發關注，教育部長潘文忠今天下午接受媒體聯訪時表示，翁姓教官本身擔任學校毒品防制的主要承辦人，應該很清楚相關規範，教育部為了協助檢警緝毒，訂立「教育單位協助檢警緝毒溯源通報作業要點」，一旦知道校內或學生涉及毒品事件，應該盡快進行通報，讓學生校外生活輔導會透過密件方式，通知檢警進行辦理。

潘文忠指出，翁姓教官知道販毒，但未依照規範通報，反而讓學生去校外毒品交易地點等候毒品，違反緝毒通報作業要點。更嚴重的是，這些學生都是未成年，教官知道狀況還讓學生到毒品交易現場，等於讓未成年孩子陷於嚴重人身安全之中，違反可能毒品法律，翁姓教官未保護孩子，才是地方政府給予翁姓教官2個小過的原因，並不是因為報警而處分翁姓教官。