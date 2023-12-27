毒蟲身上搜出磅秤...他辯「女友夜市擺攤用」　警搜出毒咖啡打臉！

記者鄧木卿／台中報導

台中市46歲陳姓男子開車違停引來員警關切，面對員警詢問時支吾其詞，眼神閃爍，加上又說不出車頭為何有撞擊痕跡，令人起疑，員警從他的隨身包包搜出小型電子磅秤，詢問何用？陳男竟說，是女友在夜市擺攤所使用的磅秤，經驗老道的員警一聽大笑，直呼理由太荒唐，後來又在車內搜出24包毒品咖啡包（重106.28公克），偵訊後將全案依毒品罪嫌移送偵辦。

▲▼毒蟲誆隨身小磅秤是用來秤耳飾，警直呼理由太荒唐，後來在車內搜出100公克毒咖啡包。（圖／民眾提供，下同）

台中府警察局第四分局春社派出所警員陳柏丞、吳晉菖，日前獲報，忠勇路某社區大樓前有違停車輛，員警隨即前往開單，陳男這時匆匆從大樓跑出，指稱幫友人搬家，暫時停放在門口。

員警機敏察覺，陳男講話支吾其詞，眼神不斷閃躲，而且答不出所承租的車子車頭為何有明顯遭撞擊痕跡，愈發令人懷疑。

經陳男同意下，員警檢視隨身物品，發現包包內有1個小型電子磅秤，員警一看就知道磅秤的實際用途，但陳男卻是強辯，磅秤是他和女友在夜市擺攤，需要用磅秤秤耳飾，員警聞訊嗤之以鼻，頻頻搖頭「這理由太荒唐」，最後在副駕駛座置物箱內搜出一盒用紙盒包裝的咖啡包，陳男再度說謊，以這是友人寄放的化妝品搪塞。

警方拆開檢查後有24包毒品咖啡包，陳男見狀，百口莫辯，陳嫌先前因毒品案多次進出監獄，但仍不改惡習，全案除移送台中地檢署偵辦外，並向上溯源毒品來源。