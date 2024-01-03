超商獨賣點點心「3款新品」！金沙奶皇包狂爆漿　港式奶茶饅頭超香濃

▲7-11攜手點點心推出3款全新甜口味包子與饅頭，機台上方還藏有隱藏優惠QR code，掃描後可獲得點點心門市95折折價券。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

冷氣團一波波來襲，帶動溫暖食飲持續熱賣，就有超商攜手「點點心」合作推出3款熱呼呼的甜口味包子與饅頭，其中有一咬就狂爆漿的「金沙奶皇包」，香甜滑順口感超邪惡，還有「港奶雙色饅頭」，送進嘴裡是超香濃的經典港式奶茶風味，趕快衝超商開吃了。

7-11自助熱食區經典不敗「蒸食機」每到冬天業績可較平時成長3成，人氣商品「大燒包」一年可熱賣超過400萬顆，即日起也針對年輕族群喜愛的品項開發全新跨界合作，與知名港點店「點點心」共同企劃「蒸心港點」主題，推出3款全新甜口味商品，於全台1200家蒸食機門市限定販售，每款新品還有點點心經典「豬仔」烙印，好吃又好拍，機台上方還藏有隱藏優惠QR code，掃描後可獲得點點心門市95折折價券，嚐鮮還能享好康。

▲從左到右分別為「港奶雙色饅頭」、「金沙奶皇包」、「黑糖芝麻包」，每顆都有點點心經典「豬仔」烙印，可愛又好吃。



這3款甜口味為「金沙奶皇包」（售價30元），一口咬下先能嚐到鬆軟細緻的外皮，接著是噴漿的金黃流沙內餡，奶皇蛋黃交織的鹹香滋味，香甜滑順的口感一吃就上癮；「港奶雙色饅頭」（售價25元）為經典港式奶茶的延伸，香濃紅茶搭配煉乳還原經典港式風味；「黑糖芝麻包」（售價25元）咬下是超香濃的黑芝麻內餡，口感細緻綿密。

▲1月限定吃爆餡東方美人茶泡芙。（圖／beard papa’s提供，下同）

喜歡爆漿口感的你也絕對不能錯過beard papa’s全新「東方美人茶泡芙」，精選台灣10大名茶之一的東方美人茶，結合經典卡士達，打造香氣十足又帶有花果蜜香的茶內餡，且除了有經典日式派皮外，還提供黑日式、菠蘿、mini派皮選擇，單顆售價75元起。

▲超人氣卡士達蘋果派回歸。

加碼超人氣「卡士達蘋果派」也強勢回歸，把帶有淡淡肉桂香的蘋果丁以純手工包入千層派皮中，烘烤後的派皮蓬鬆好吃，再搭配香草卡士達餡，每一口都是酸甜滋味，還吃得到蘋果顆粒，每個售價85元，即日起至1月31日限時開吃。