咬下炸出微麻辣口感！　超獵奇「青花椒霜淇淋」超商限定吃

▲超獵奇「青花椒霜淇淋」來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味報到！有著「被超商耽誤的霜淇淋店」封號的「全家超商」攜手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」，強勢推出超狂「青花椒霜淇淋」，把以江津九葉青花椒提煉的「青花椒麻香淬油」霸氣淋在牛奶、比利時巧克力霜淇淋上，打造獵奇滋味，1月5日起於全門市開賣。

▲▼青花椒麻香淬油淋在霜淇淋上有些許麻、辣口感。

「全家X青花驕」最新聯名「Fami!ce青花椒霜淇淋」來了，選用小農牛奶霜淇淋、比利時巧克力霜淇淋作為基底，淋上以江津九葉青花椒提煉的「青花椒麻香淬油」，大口咬下可是能感受到麻、辣的尾韻，意外合搭，還能搭配限量青綠色霜淇淋餅皮、專屬聯名霜淇淋紙杯，趕緊搶嚐鮮，每支售價49元，提醒淬油是買霜淇淋即送1包，讓消費者任意選擇淋或不淋，數量有限、送完為止。

▲最新濃草莓冰淇淋、強勢回歸蘋果牛奶冰開吃。

另，冰淇淋控則不能放過COLD STONE最新2款冰淇淋，首推升級再回歸的蘋果牛奶冰淇淋「蘋果脆脆」，選用帶有青森蘋果香的「蘋果風味冰淇淋」，搭配日本青森富士蘋果丁、酥脆餅乾，再放上整塊比利時蓮花焦糖夾心餅乾，每一口都能吃到濃郁蘋果香，還有餅乾、果丁口感，滿足到不行。

▲「蘋果脆脆」裡頭吃得到青森蘋果丁、酥脆餅乾。

另一款是首度推出的「濃草莓冰淇淋」，「濃情美莓」嚴選人氣草莓冰淇淋再加入天然水果製成的無添加果醬製成，接著拌入新鮮草莓、鮮奶油，最後放上整塊乳酪蛋糕，一起吃彷彿就像在吃草莓鮮奶油乳酪蛋糕，罪惡爆表，即日起至2024年2月22日限時開賣、售完為止。