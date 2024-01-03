2裝潢工離奇陳屍可掀床...相驗結束　遺體將照電腦斷層查死因

記者黃彥傑、吳佩蓁／台北報導

北市內湖區新明路一棟剛落成的建案2日發生雙屍命案，2名裝潢工人林男及江男在某樓施做木工，疑因吸入大量有機溶劑中毒死亡，陳屍工地可掀床櫃內。今下午檢察官會同法醫相驗，於下午3時許結束，兩人遺體將送往醫院再進行電腦斷層掃描，進一步查明確切死亡原因。

▲下午結束相驗，家屬神情哀傷離開。（圖／記者黃彥傑攝）



據了解，林男及江男2日到該建案某樓施做木工，但直到晚間10時仍未離開，兩人的妻子、女友連絡不上人，急忙趕到施工現場找人，沒想到一進門竟發現手機鈴聲從可掀床傳出，掀開後發現林男及江男已明顯死亡。

救護人員到場時，發現林、江兩人陳屍在臥室內一個大型的可掀床，但因為尚未安裝好仍橫擺在地上，且櫃門掩蔽，但離奇的是，兩人陳屍方向相反，一人頭朝櫃子上緣、另一屍體則頭朝櫃子下方倒臥，雖然現場有開窗通風，但救護、鑑識人員到場仍可飄散濃厚的有機溶劑味道，聞之令人頭暈作嘔，研判兩人吸入太多有機溶劑揮發氣體中毒死亡。



▲一名現場工人抵達殯儀館。（圖／記者黃彥傑攝）



今天下午2時許，江男的爸爸及林男的妹妹前往二殯等候檢察官相驗，二人神情哀傷，之後還有一名現場工人到場，約30分鐘後檢察官抵達會同法醫針對兩人遺體相驗，3時許結束相驗後，檢察官認為有必要進一步查明確切死因，因此林、江兩人遺體將送到相關醫院進行電腦斷層掃描，以確認真正死亡原因。

▲檢察官結束相驗後離開。（圖／記者黃彥傑攝）

電腦斷層協助相驗解剖在歐美澳日等先進國家已經行之有年，可輔助提高死因判斷的正確性及法醫相驗解剖品質，法務部法醫研究所與台灣大學經歷2年試辦，結合法醫與影像醫學跨領域合作，發現電腦斷層確實能夠幫助檢察官對於死亡案件檢查鑑定。

法務部去年正式啟動法醫CT，在北中南三區同步設置法醫CT影像中心，未來司法相驗案件在檢察官同意下就可進行掃描、再由專家協助判讀。