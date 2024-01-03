張智倫政見發表會「棄權落跑」　吳崢、邱臣遠遺憾：如何替人民把關？

▲吳崢、邱臣遠出席公辦政見發表會，張智倫缺席。（圖／吳崢競選辦公室提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

新北市選舉委員會今（3日）舉行「新北市第11屆立法委員選舉第8選舉區候選人公辦政見發表會」。而新北市第八選區（中和）三位候選人：民進黨籍的吳崢、國民黨籍的張智倫與民眾黨籍的邱臣遠，僅吳崢與邱臣遠出席，張智倫缺席。吳崢與邱臣遠兩人也都於第一輪發言中，首先對張智倫缺席表達遺憾。

吳崢表示，感謝有公辦政見發表會的機會，能夠以影像、直播的方式面對選民，也肯定邱臣遠一起參加政見發表會，展開君子之爭。

吳崢說，民主社會中人民是的頭家，候選人身為求職者，向人民報告理念與未來施政方向，是候選人的義務，也是民主的精神。今年中和立委選舉中有三位候選人，但政見發表會現場，只有兩位出席，國民黨提名的張智倫先生竟然缺席，對此感到相當遺憾。

吳崢表示，不清楚張智倫出於什麼原因缺席，但缺席政見發表的行為，顯然是並沒有把選民放在心裡，也缺乏對民主制度的尊重。如果連單純和選民報告政見的場合，都無法出席，將來要如何說服選民有能力在國會議事殿堂上據理力爭，如何說服民眾能為中和四十萬鄉親爭取福利？

邱臣遠也指出，很可惜張智倫竟缺席。政見發表會是唯一次三位候選人，有機會完整向選民闡述國政願景及政見的機會，不曉得張智倫有什麼個人因素而缺席，但對於對手缺席表達十分遺憾，也令人懷疑連政見發表都缺席，未來若進入國會如何能履行立委職權，能否認真為人民把關？