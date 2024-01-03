賴清德聲援羅致政「深偽影片受害者」　游淑慧轟：出事就賴介選

▲國民黨台北市立委候選人游淑慧。（圖／國民黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委羅致政遭控有私密影片外流，昨日晚間澄清影片為深偽造假影片非本人，並在深夜提告，而民進黨總統候選人賴清德也說羅是深偽影片的受害者，加拿大總理杜魯道也曾受到類似的攻擊，「都指向同一個國家」。對此，國民黨立委候選人游淑慧3日質疑，難道中國大陸笨到分不清楚，介選羅致政沒有太大意義嗎？痛批「出事就賴介選，果然是賴皮。」

網路媒體「壹傳媒（前身為毅傳媒）」昨日撰文影射民進黨立委羅致政成為「A片男主角」，羅澄清影片為深偽造假影片非本人，並在深夜提告，而賴清德受訪時也說，羅是深偽影片的受害者，加拿大總理杜魯道也曾受到類似的攻擊，「都指向同一個國家」。

對此，游淑慧今日在臉書發文表示，昨晚瘋傳數段不雅影片，有聲音、有畫面、有動作，她看了30秒後之後覺得噁心，但是主角樣子和聲音，她還是認的出來。

游淑慧指出，羅致政連夜發聲明表示這是深偽技術，賴清德今早又洗腦這是中共介選，但她只問一句，如果這是對岸出手，幹嘛只搞羅致政？他是2024年這場選舉的重要人物嗎？若中國大陸的深偽技術可以搞出這麼多段影片，又這麼逼真，難道他們笨到分不清楚，介選羅致政沒有太大意義嗎？痛批「賴清德顯然把羅致政看得太重要了，出事就賴介選，果然是賴皮。」