賴清德點名國民黨：別讓中國支持的人當選　否則選舉像在選特首

▲民進黨總統候選人賴清德出席首場全國同步站路口行動。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國《華盛頓郵報》社論指，台灣選舉除了民進黨與國民黨外，還有第三方在角逐，亦即正在透過社群媒體向選民灌輸國民黨文宣的中國。對此，民進黨總統候選人賴清德今（3）表示，國民黨運用中國介入這場選舉，全國民眾都看得很清楚，絕對不能讓中國支持的人當選，否則「我們的選舉就好像在選特首一般」。

《華盛頓郵報》最近以「今年不僅是選舉年，是一年選舉」（This isn‘t just an election year. It’s the year of elections）為題刊登社論指出，除了民進黨與國民黨外，還有第三方在角逐，亦即正在透過社群媒體向選民灌輸國民黨文宣的中國。民進黨國際部主任解讀，該文將國民黨定位為相較親中的政黨，也清楚註明對岸正透過介選手段暗助國民黨選舉。

對此，賴清德今天上午出席全國22縣市同步站路口行動前，接受媒體聯訪說，國民黨運用中國介入這場選舉，全國民眾都看得很清楚，那中國介入台灣的選舉也不是這一次，但這一次是最嚴重的，可以說是不擇手段，不管是威脅利誘或者是抹黑抹紅，或者是用假訊息來影響這場選舉，都可以清楚看得出來。

賴清德強調，但是要粉碎中國介入這場選舉，最好的手段就是，中國支持誰，這個人絕對不能讓他帶當選，否則的話台灣的民主就蕩然無存，「我們的選舉就好像在選特首一般」，所以，希望全國的民眾父老鄉親，能夠堅定的站出來，用神聖的選票，選對的人、走對的路，讓台灣能夠進繼續往前邁進。

至於國民黨總統候選人侯友宜昨天批評綠營抹黑，賴清德說，侯友宜這番說法是做賊喊抓賊，其實這段時間以來，國人都看得很清楚，侯友宜少談國政，更多的地方是用錯假訊息，然後抹黑造謠攻擊自己，「我希望市長能夠檢討，能夠回到過政的討論上面來，我想這個才是正派」。