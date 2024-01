賴清德點名國民黨：別讓中國支持的人當選　否則選舉像在選特首

▲民進黨總統候選人賴清德出席首場全國同步站路口行動。(圖/記者林敬旻攝)

記者呂晏慈/台北報導

美國《華盛頓郵報》社論指,台灣選舉除了民進黨與國民黨外,還有第三方在角逐,亦即正在透過社群媒體向選民灌輸國民黨文宣的中國。對此,民進黨總統候選人賴清德今(3)表示,國民黨運用中國介入這場選舉,全國民眾都看得很清楚,絕對不能讓中國支持的人當選,否則「我們的選舉就好像在選特首一般」。

《華盛頓郵報》最近以「今年不僅是選舉年,是一年選舉」(This isn‘t just an election year. It’s the year of elections)為題刊登社論指出,除了民進黨與國民黨外,還有第三方在角逐,亦即正在透過社群媒體向選民灌輸國民黨文宣的中國。民進黨國際部主任解讀,該文將國民黨定位為相較親中的政黨,也清楚註明對岸正透過介選手段暗助國民黨選舉。

對此,賴清德今天上午出席全國22縣市同步站路口行動前,接受媒體聯訪說,國民黨運用中國介入這場選舉,全國民眾都看得很清楚,那中國介入台灣的選舉也不是這一次,但這一次是最嚴重的,可以說是不擇手段,不管是威脅利誘或者是抹黑抹紅,或者是用假訊息來影響這場選舉,都可以清楚看得出來。

賴清德強調,但是要粉碎中國介入這場選舉,最好的手段就是,中國支持誰,這個人絕對不能讓他帶當選,否則的話台灣的民主就蕩然無存,「我們的選舉就好像在選特首一般」,所以,希望全國的民眾父老鄉親,能夠堅定的站出來,用神聖的選票,選對的人、走對的路,讓台灣能夠進繼續往前邁進。

至於國民黨總統候選人侯友宜昨天批評綠營抹黑,賴清德說,侯友宜這番說法是做賊喊抓賊,其實這段時間以來,國人都看得很清楚,侯友宜少談國政,更多的地方是用錯假訊息,然後抹黑造謠攻擊自己,「我希望市長能夠檢討,能夠回到過政的討論上面來,我想這個才是正派」。