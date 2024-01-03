快訊／賴清德：羅致政是深偽影片受害者　杜魯道也曾受類似攻擊

▲民進黨總統候選人賴清德聲援立委羅致政。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

網路媒體「壹傳媒（前身為毅傳媒）」昨（2）撰文影射民進黨立委羅致政成為「A片男主角」，羅澄清影片為深偽造假影片非本人並在深夜提告。對此，民進黨總統候選人賴清德受訪說，羅是深偽影片的受害者，加拿大總理杜魯道也曾受到類似的攻擊，「都指向同一個國家」。

羅致政昨天晚間發布5點聲明指，針對有境外網軍造假影片流傳，指名是自己的私密影片，他聲明如下：第一，影片是深偽造假的；第二，境外網軍操作介選；第三，譴責這種為選舉造謠抹黑伎倆；第四，呼籲勿傳播，會有嚴重觸法的問題；第五，籲檢調單位主動儘速徹查，嚴懲不法。

羅致政昨天深夜補充說明，已於晚間11點35分左右，向新北市調查處告發並完成筆錄，明（3）一早轉地檢，調查局將盡速將影片送交鑑定。

對此，賴清德今天上午出席全國22縣市同步站路口行動，在台北市小巨蛋旁向上班民眾揮手致意前，接受媒體聯訪說，羅致政在昨天委員第一時間已經公開聲明，這個是深偽裝影片，他是這個影片的受害者，他今天也會提告，由這個事件可以看得出來，中國介入這場選舉是無所不用其極。

賴清德表示，類似的事件也發生在其他的國家，比如加拿大總理杜魯道先生，也曾經受到類似的攻擊，都指向同一個國家。

賴清德說，懇請父老鄉親用民主的力量、手中神聖的選票，粉碎中國這種惡劣的介入選舉，「賴清德、蕭美琴、民進黨我們所面對的不是只有在野黨，還有中國共產黨，我也希望我們全國父老鄉親，大家能夠團結一致守護台灣，讓社會能夠安定經濟能夠進步人民能夠幸福，在對的路上繼續往前走」。

▲民進黨總統候選人賴清德出席首場全國同步站路口行動。（圖／記者林敬旻攝）