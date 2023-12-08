離婚後啪啪姪子「交往2年突被分手」　小嬸怒討60萬1原因輸了

記者黃翊婷／綜合報導

新竹陳姓女子與陳姓男子雖然年紀相同，輩分上卻是小嬸與姪子的關係，後來女方離婚，加上雙方配偶相繼過世，兩人才在2020年間開始交往，期間曾發生性關係，沒想到2年後陳男突然避不見面，還說她恐嚇，導致她聲譽受損，因而決定提告求償60萬元。不過，新竹地院法官經調查發現，兩人其實曾發生衝突，但沒有證據證明是陳男故意設局，最終裁定駁回。

▲陳女控訴陳男毫無理由避不見面，還誣告她恐嚇。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

陳女在判決書中主張，她和陳男雖然年紀相同，但輩分上算是小嬸與姪子，她離婚之後便沒有姻親關係，加上雙方配偶均已過世，這才在2020年間交往成為男女朋友，並發生親密關係，然而，陳男今年2月9日突然開始避不見面，甚至跑去警局誣告她索要分手費，可是當時兩人還未分手，哪來的分手費問題，她因此遭到檢警調查，品德、聲譽及社會一般評價受到貶損，憤而決定對陳男提告求償60萬元。

陳男則辯稱，今年2月間他確實曾到警局報案，聲稱遭到陳女恐嚇索要分手費，後來檢方予以不起訴處分，但他之所以離開，是因為遭受陳女長期脾氣暴躁對待，提出分手之後，還遭到不明人士兩度朝住處潑漆、丟雞蛋。

新竹地院法官調查，陳女曾在今年2月10日傳送訊息給陳男，內容提到，「從開始你就知道我們輩分不同竟然侵犯我，事後知錯還是繼續交往，是你讓我陷入感情的漩渦很糾結，交往2年多我是怎麼待你的自己心裡明瞭，不知你發生什麼忽然間失蹤避不見面，請你給我一個答案」；接著，陳男家就在同年同月18日遭潑漆、丟雞蛋。

而動手潑漆、丟雞蛋的林姓少年表示，他有一名朋友與陳女感情很好，陳女對他也很好，有一次在聊天過程中，陳女說遭到陳男欺負，還講出對方家的地址、全名，說對方欺負她、至今不肯出面，一氣之下才會跑去潑漆、丟雞蛋。

法官認為，陳女毫不避諱將雙方的私人感情糾紛告知正值血氣方剛年紀的林姓少年，還講出陳男的全名及住家地址，導致少年做出衝動行為，從上述證詞及訊息內容可知，她在2月10日以前曾與陳男發生衝突，且並非小事，事後又以「有傷自尊」為由，在已知法院要求提供完整對話的前提下表明已刪除對話紀錄，可見她並不想讓法院知悉雙方發生衝突的理由，兩人的感情不像她所說的那麼甜蜜。

法官接著提到，陳男前往警局報案受到恐嚇，是因為雙方之間的確曾發生衝突，且之後他及家人的住處兩度遭到潑漆、丟雞蛋，可見他的證詞並非虛構事實；而陳女認為是陳男故意捏造事實誣指她犯罪，卻沒有舉證，最終認定陳男主觀上並非故意侵害陳女的名譽權，既然不成立故意侵權行為，自然也沒有理由求償，因此裁定陳女敗訴，全案仍可上訴。