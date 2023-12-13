嫌男友態度冷淡　女友狂叩索要30萬「14分鐘沒匯再漲10萬」

記者黃翊婷／綜合報導

新竹陳姓女子因為不滿蔡姓男友態度變冷淡，竟在2021年11月23日傳訊息索要30萬元，14分鐘之後又「漲價」至40萬元，並放話「不給我就一起死」。蔡男因心生畏懼決定先給錢，接著報警處理，最終走上司法途徑，才將錢全部追回來。

▲陳女因男友態度冷淡，憤而開口索要30萬元，14分鐘之後又漲價至40萬元。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，陳女與蔡男是男女朋友關係，她因為不滿男友態度變冷淡，於是在2021年11月23日晚間7時09分傳LINE給男友，開口索要30萬元，且錢必須在晚間8時以前匯入帳戶，否則就要讓男友身敗名裂。

接著，陳女繼續傳訊息放話，包含「我找人下去，你報警輸的人一定是你」、「我可以要錢，更要你身敗名裂」，14分鐘之後還加碼至40萬元，「你給我就高抬貴手，不給我就一起死」、「（你）身敗名裂是跟我沒關係，至少你會在高雄待不下去，不只會讓你上警局，讓你工作都沒了」。

蔡男因為擔心名譽受損、工作不保，心生畏懼決定先配合給錢，陸續匯款40萬元之後，才自行前往警局報案。陳女被逮之後，對於上述犯行皆坦承不諱。

新竹地院法官認為，陳女是因為一時失慮才會觸法，事後已與蔡男達成和解並歸還40萬元，加上她過去沒有前科，犯後態度良好，最終依恐嚇取財罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。