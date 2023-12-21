尪確診隔離「線上唱歌」唱出小三　妻一查已啪啪8次！

記者黃翊婷／綜合報導

新竹蕭姓人妻與李姓丈夫曾因確診新冠肺炎各自隔離生活，沒想到丈夫在隔離期間透過手機APP唱歌平台結識徐姓櫃姐，進而發展出婚外情，後續兩人不僅相約到各地旅館過夜，還發生過8次性行為，讓她大受打擊，因而決定對徐女提告求償80萬元。新竹地院法官審理後，判徐女應賠償蕭女25萬元較為適當。

▲李男與徐女因唱歌認識，後續竟然發展出婚外情。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

蕭女在判決書中主張，和丈夫先前因雙雙確診新冠肺炎，各自隔離生活，感情逐漸轉淡，沒想到丈夫在隔離期間透過手機APP唱歌平台，經系統媒合與徐女合唱之後結識，兩人因談話投緣進而互加LINE好友，聊一聊便開始相約外出見面，徐女自2022年7月起主動邀約丈夫前往各地旅館過夜或休息，共計發生過8次性行為，讓得知此事的她大受打擊，身心飽受痛苦，憤而決定對徐女提告求償80萬元。

徐女則表示，對於蕭女主張的侵權行為事實、時間及地點均無意見，她確實是在唱歌平台認識李男，不過，是李男在2022年7月8日突然對她告白，還聲稱已經與妻子（蕭女）分房且感情不佳，用甜言蜜語激發她的同情心，才會答應陪同外出，後來她得知李男是有婦之夫，曾多次提出分手，也對蕭女感到很抱歉。

不過，新竹地院法官檢視李男與徐女的對話，發現徐女曾傳送「他不跟我離的理由，跟你不跟你老婆離的意思一樣」、「我有婚姻在，你不會離婚，狀況對你比較有利」、「你跟我上床，你對你老婆沒罪惡感」等訊息給李男，可見她應當早就知道李男已婚的身分，卻還是持續與對方交往、發生性行為。

法官接著表示，徐女在明知李男已婚的情況下，與對方交往並發生性行為，確實侵害到蕭女的配偶關係身分法益，且情節重大，考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素後，最終判她應賠償25萬元較為適當，全案仍可上訴。