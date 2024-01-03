2機相撞「塔台對話」曝！巡邏機疑闖降落跑道　傳出機師顫抖聲

▲日本A350客機在羽田機場降落時與海上保安廳巡邏機DHC-8相撞。（圖／達志／美聯社）

圖、文／CTWANT

日本航空JAL516班機在羽田機場跑道與海上保安廳DHC-8巡邏機相撞，造成巡邏機上6人1重傷5死亡。對此，有追蹤機場航管員與機師間無線電通話的「火腿族」，表示聽到「有飛機通報要起飛」、「JAL516去34號跑道」後，就發生撞擊事故。

日本網友透過Live ATC（空中交通管制）即時收聽機場交管時，聽見JAL516獲得降落許可、海上保安廳巡邏機獲准前往C5，但必須保持在跑道附近；另名收聽網友則聽到在JAL516降落之前約15分鐘，另架JAL513發出起飛回報，等再聽到無線電通訊，卻是JAL166機師充滿顫抖的聲音。

若整理Live ATC相關訊息，可大略理出羽田機場航管員，先指出無法辨識跑道C的巡邏機，接著JAL516表示繼續前進；塔台在下午5點45分，要求巡邏機「Taxi to holding point C5」在跑道C等待，巡邏機回報134.35，JAL516說可以降落在34R跑道（應為重複塔台指示）；緊接著JAL131回報「跑道34R起火」，塔台指示131原地等待。

也就是說，巡邏機可能在未經許可情況下滑行至34R跑道，或是傳出機腹迫降的JAL516失控滑行至C5跑道，導致2機相撞。另巡邏機當時正準備進行「交叉口起飛」作業，未料這原本能減少排隊、起飛時間的「在跑道中端起飛」作業，卻疑似是造成該機與JAL516碰撞的原因之一。

▲巡邏機嚴重損壞。（圖／翻攝自X）

一名日航前機長表示，實務上確實會出現跑道上飛機還沒起飛，空中的飛機就獲准降落的情況，但機師仍需目視確認跑道上有無其他飛機。JAL516有可能沒注意到在跑道上靜止的巡邏機。

不過，目前多個資訊仍有矛盾，除了2機相撞細節，羽田機場方表示，JAL516當時因無法降下起落架，採取機腹著地降落，但因滑行難以控制方向撞到「跑道旁」保安廳巡邏機；海上保安廳官員卻指當時客機準備「起飛」。因此事故仍有待飛安單位調查釐清。

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