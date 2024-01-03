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懸掛選舉廣告控警施壓　新北警澄清：預防遭破壞造冊

▲警方選舉廣告造冊，為預防遭破壞，遭質疑施壓關切。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方選舉廣告造冊，為預防遭破壞，遭質疑施壓關切。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區大觀路三段，昨天（2日）下午一處民宅外牆懸掛選舉廣告布條，屋主向議員黃淑君表達，隨即遭到警方關切、施壓。板橋分局澄清表示，為預防選舉看板遭到有心人士破壞，轄內每處廣告都有派人前往了解造冊，如有狀況可即時告知。

據了解，2日下午4時許，新北市板橋大觀路三段大樓外牆有黃淑君刊登一幅的選舉廣告，晚間7時許，轄區警員到附近詢問刊登者身分，作為建檔使用，得知為受到市議員黃淑君託請借用，隨即返回警局造冊、建檔，遭到黃淑君質疑，警方找屋主關切、施壓。

板橋分局表示，為避免選舉期間，所有候選人看板遭到破壞，要求各所轄區選舉看板應預先建檔，包含所有人及連絡電話，並列為巡邏要點，目前總計95面。經調查，警員得知外牆所有人為黃姓屋主，經聯繫得知，外牆由黃淑君託請借用懸掛廣告布條，期間態度委婉、用詞無明顯不當，更無施壓或政治干預等情事。

警方表示，為免選舉期間有候選人看板遭破壞，要求各所轄區選舉看板應預先建檔，並列為巡邏要點，此案員警態度委婉、用詞無明顯不當，無施壓或政治干預等情事，警方絕對保持行政中立，絕無任何偏頗之舉。

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