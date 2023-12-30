耶誕城違規攤販遭取締　女嗆「沒錢繳罰單」還坐地誣警察打人

記者陸運陞／新北報導

新北耶誕城活動往年都吸引大批民眾前往參觀，許多攤商也趁機違規販售商品。日前一名女子違規設攤，遭到警方取締告發，但女子卻不願配合出示證件，並試圖離開與警員發生推擠，警方施以強制力將其丈夫帶回時，女子見狀，坐倒在地不斷哭喊「警察打人」，丈夫見場面尷尬，只好乖乖拿出證件配合取締。

▲警方取締耶誕城違規攤商，王女竟坐地大喊警察打人。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，新北耶誕城活動開始，37歲王姓女子就與67歲許姓丈夫，批入大量耶誕節應景燈飾，前往耶誕城活動周遭販售。上週六（23日）晚間7時許，夫妻倆帶著女兒在北二門出口前販售燈飾時，遭警員取締，但製單時，王女與許男都不願配合拿出身分證件，不斷推說「沒錢繳罰單啦！」並與警員發生言語衝突。

▲王女與丈夫帶著女兒，在耶誕城周遭違規設攤，遭到警方取締。（圖／記者陸運陞翻攝）

雙方僵持不下，支援警力抵達，王女仍持續言語攻擊警員，並與丈夫試圖直接將攤車推離現場，警員攔阻時爆發推擠，當警方施予公權力，準備將許男帶回派出所查驗身分，王女卻突然坐在地上大喊「警察打人」，此舉許男當場看傻眼，為了不讓風波擴大，只好乖乖拿出身分證；警員依違反道交條例第82條告發。

▲警方最終依違反道交條例，依規定制單告發。（圖／記者陸運陞翻攝）