警政署長黃明昭訪視花蓮！期勉落實選前維安、查賄工作

▲警政署長訪視花警，期勉落實選前維安及查賄工作。（圖／記者莊智勝翻攝）

記者莊智勝／台北報導

總統、副總統及立委選舉於明(113)年1月13日舉行，內政部警政署署長黃明昭率刑事局局長周幼偉及警政署保安組組長李權哲等人於12月29日上午訪視花蓮縣警察局，頒發選舉治安維護工作整備慰勉金及偵破選舉期間組織犯罪、毒品、恐嚇等重大刑案獎勵金，激勵全體同仁士氣，同時期勉全體員警務必全力做好各項治安工作，嚴查賄選、境外勢力介選、選舉賭盤、假訊息，以安定民心及社會秩序。

署長在座談會中提示，現階段重點工作除候選人安全維護及查察妨害選舉案件等事項，另要求花蓮縣警察局持續配合全國同步掃蕩、淨化選前社會治安持續加強查緝幫派槍械暴力危害與防制選舉賭盤等重點工作，另針對候選人競選活動，特別是蒞臨場所、掃街拜票及維護投開票所秩序等勤務及處置，應落實期前場檢等勤務作為，確實維護選舉治安滴水不漏，最後勉勵同仁做好「精準打擊選舉犯罪」、「全力做好選舉維安」、「強化防範不法干擾」及「關懷同仁鼓舞士氣」等四項工作，以達成「投票前平安」、「投票日平順」、「投票後平穩」三大目標。

花蓮縣警察局長呂世明表示，妥適規劃警力投入選務安維工作，並選舉期間嚴守行政中立及落實恪遵風紀要求，全力提高有效賄選情資布建及重點地區布雷打擊賄選及各種不法介選或假訊息，嚴防境外勢力利用各種手段介入選舉確保選舉圓滿平順。