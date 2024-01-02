移民法修法上路友善居留權　外配離婚可留台照顧未成年子女



▲入出國移民法新修法上路，不少受惠外配在新法上路第一天就申請辦理。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



《入出國及移民法》部分條文從2024年1月1日修正施行放寬居留規定，增訂在台合法居留之外籍配偶，離婚後照顧在台設有戶籍未成年子女且有撫育事實者，於子女成年後，還是可以繼續居留，以兼顧家庭團聚權。

修法後施行的第1天，越配小美（化名）趕到移民署台北市服務站順利辦理送件申請，一圓留台照顧女兒之夢。小美於多年前以依親配偶名義在台居留，離婚後小美帶著未成年女兒返回越南並撫養長大，女兒於當地寄讀國小及國中，欲繼續升學時，卻因女兒無越南國籍，在越南當地無法進入正式高中就讀。

小美無奈在2020年帶著女兒返台，想給女兒更好的升學教育機會。但依原先《移民法》修法前規定，因她女兒已屆成年，小美只能居留到女兒成年時必須離開台灣，現在修法後可續行居留，得知《移民法》新修嘉惠新住民好消息的她喜極而泣，感謝政府修法使它們母女得以團聚。

新修正《入出國及移民法》條文修正案31條規定「外籍配偶喪偶、家暴離婚未再婚、或曾經在台合法居留的外籍配偶於離婚後，對我國未成年子女有撫育事實、行使負擔權利義務或會面交往等情形，或廢止居留對有戶籍未成年子女造成重大且難以回復損害之虞，准予繼續居留者，其子女已成年，得以繼續居留。」

小美申辦居留權時，衷心感謝政府長期關注新住民處境適時修法，讓他們可以在台安頓，讓女兒得以進修高等教育，又可在台就近照顧女兒。

移民署北市服務站主任蘇慧雯表示，新住民是台灣社會的一部分，對遭逢困境之新住民，如於離婚後對與原配偶所生未成年親生子女撫育問題，近年來移民署已逐步放寬申請居留規定，1月1日起施行之新《移民法》修法新規，能更友善移台灣民環境，並維護外籍配偶子女成年後之家庭團聚權。

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