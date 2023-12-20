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社會 社會焦點 保障人權

長髮爆乳女密醫現形！前凸後翹自當活廣告生意夯　M型唇最搶手

記者鄧木卿／台中報導

30歲裴姓女越南移工7年前逃逸後，從越南進口玻尿酸、肉毒桿菌等藥劑，私設工作室為客人割雙眼皮、豐胸、豐唇等醫美行為，尤其近來最流行的M字型唇型，最受東南亞歡迎，牟利超過百萬元，裴女從頭到腳全都整型，自己就是活廣告，專勤隊比對10年前裴女來台照片，判若兩人，警方依法送辦已被判刑1年2月。

▲▼台中專勤隊逮捕年輕貌美的越南逃逸女移工，私設工作室從事醫美，多年來牟利超過百萬元。（圖／台中專勤隊提供，下同）

▲▼台中專勤隊逮捕年輕貌美的越南逃逸女移工，私設工作室從事醫美，多年來牟利超過百萬元。（圖／台中專勤隊提供，下同）

▲▼台中專勤隊逮捕年輕貌美的越南逃逸女移工，私設工作室從事醫美，多年來牟利超過百萬元。（圖／台中專勤隊提供，下同）

裴女原為製造業技工，7年前離開雇主後，向越南籍同鄉拜師學藝，學成後在台中火車站附近出租大樓設立醫美工作室，非法從事醫美工作已有5、6年，技術熟練，自己從頭到腳全都整型過，皮膚白皙又爆乳，就是活廣告，在同鄉間擁有良好口碑。

▲▼台中專勤隊逮捕年輕貌美的越南逃逸女移工，私設工作室從事醫美，多年來牟利超過百萬元。（圖／台中專勤隊提供，下同）

裴女未具醫師執照，無法在台灣購買各項手術藥品，因此上網自越南購買美容針劑，或委由同鄉攜帶入境，注射玻尿酸可豐胸、豐臀、隆鼻；注射肉毒桿菌可消除皺紋、塗抹乳暈、陰部淡化霜等，尤其是近年流行的M字型的愛心唇型，最受歡迎，許多客人都指定要裴女修剪上下唇以塑造完美的M字型。

▲▼台中專勤隊逮捕年輕貌美的越南逃逸女移工，私設工作室從事醫美，多年來牟利超過百萬元。（圖／台中專勤隊提供，下同）

裴女收費相當低廉，連印尼人也慕名前來，施打玻尿酸每毫升僅收費4000元，相較市面上上萬元的行情，很有競爭力，若是施打臀部等用量較大的部位，價錢甚至可以壓低到每毫升數百元，此外，割雙眼皮及縮鼻翼僅收費1萬元，修剪上唇或下唇的費用8000元，絡繹不絕的生意使裴女非法牟利超過100萬元。

▲▼台中專勤隊逮捕年輕貌美的越南逃逸女移工，私設工作室從事醫美，多年來牟利超過百萬元。（圖／台中專勤隊提供，下同）

移民署日前上門逮捕，並依違反醫師法及藥事法罪嫌移送台中地檢署，近日已遭台中地院判處有期徒刑1年2月，沒收查扣非法所得32萬5000元，並追徵未扣案之67萬5000元。

▲▼台中專勤隊逮捕年輕貌美的越南逃逸女移工，私設工作室從事醫美，多年來牟利超過百萬元。（圖／台中專勤隊提供，下同）

台中市專勤隊隊長林俊清表示，依據醫師法第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金，另根據藥事法第28條規定，未經許可輸入禁藥，可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

▲▼台中專勤隊逮捕年輕貌美的越南逃逸女移工，私設工作室從事醫美，多年來牟利超過百萬元。（圖／台中專勤隊提供，下同）

▲▼台中專勤隊逮捕年輕貌美的越南逃逸女移工，私設工作室從事醫美，多年來牟利超過百萬元。（圖／台中專勤隊提供，下同）

▲▼台中專勤隊逮捕年輕貌美的越南逃逸女移工，私設工作室從事醫美，多年來牟利超過百萬元。（圖／台中專勤隊提供，下同）

▲▼台中專勤隊逮捕年輕貌美的越南逃逸女移工，私設工作室從事醫美，多年來牟利超過百萬元。（圖／台中專勤隊提供，下同）

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