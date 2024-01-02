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猛鬼大樓新變革！加裝感應門禁裝置　每戶發放磁扣管制人員出入

▲▼北市猛鬼大樓將加裝門禁裝置，每戶加發磁扣管制出入。（圖／里長舒贛臺提供）

▲北市猛鬼大樓將加裝門禁裝置，每戶加發磁扣管制出入。（圖／里長舒贛臺提供）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區錦新大樓被網友封為「猛鬼大樓」、「最猛凶宅」的稱號，加上管制鬆散，人員進出都沒有管理員控管、電梯以及逃生梯都沒有管制作為，進而發生外來民眾從頂樓墜落的意外，當地里長舒贛臺、北市議會副議長葉林傳服務處邀集相關單位共同會勘，將大樓防火門重建，另外加裝感應裝置，每個住戶發送進出磁扣。

據了解，北市錦新大樓前身為飯店，在39年前發生火災意外，當時帶走19條人命，自此之後，錦新大樓意外事故就沒有少過，陸續發生縱火案、情侶雙屍命案等事件，錦新大樓自此被冠上「猛鬼大樓」、「最猛凶宅」等稱號。

據悉，錦新大樓近10多年來，從2012年至2019年間，原本沒有發生墜樓意外，但從2020年開始，陸續有9人從頂樓墜落、家中服藥輕生的事件，2023年全年就有5起墜落意外，也讓錦新大樓的問題再度浮上檯面。

▲▼錦新大樓近2個月傳出3人墜落意外，掉進一旁的社會住宅，引起市府單位重視。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市猛鬼大樓花了6萬多元改裝1樓防火門，並加裝門禁裝置，每戶也將發放磁扣。（圖／記者邱中岳攝）

知情人士透露，近期從錦新大樓墜落的民眾，均不是大樓住戶，2020年間1名女子從錦新大樓墜落，手機最後搜尋畫面就停在該大樓的搜尋結果；今年10月至11月間，連續3周發生2女1男墜落，其中2女均從新竹北上，另名男子戶籍地在彰化，經查訪後並非現場住戶。

墜樓事件頻傳，也造成正在隔壁工地施工的人員心情受到影響，有工人指出「心情當然會受到影響」，並透露，儘管相關單位有來關心，也告知錦新大樓管委會加強控管人員進出、防護，但連續幾週都傳出有人從隔壁大樓墜落，造成大家人心惶惶，甚至有工人不敢上班。

▲▼錦新大樓近2個月傳出3人墜落意外，掉進一旁的社會住宅，引起市府單位重視。（圖／記者邱中岳攝）

該大樓因為出入管制鬆散，所以許多人「慕名而來」，且還可以輕易爬上頂樓，當地里長與北市議會副議長葉林傳服務處為了防止憾事，召集北市府建管處、錦新大樓管委會，加強修繕防火門，保持防火門常關閉狀態，也加裝感應裝置，並且發送每位住戶磁扣感應。

錦新大樓將在電梯、樓梯間以及頂樓逃生門，加裝門禁感應裝置，總花費約6萬多元，許多善心人士透過北市副議長葉林傳服務處、里長舒贛臺以及中山分局中山二派出所希望能夠捐款幫忙，這樣除了可以防護「外來人士」跑到錦新大樓，也可以加強住戶內部安全。

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