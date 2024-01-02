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不僅跨年砸飯店電視！林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲身形嬌小的林靖恩疑似持酒瓶砸碎石板桌，房內一片狼藉。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

曾轟動一時的知名音樂人李坤城，與小40歲林靖恩的「爺孫戀」隨著李坤城去年離世畫下句點。但林靖恩卻頻傳出爭議風波，2024年才開始，就傳出林靖恩在跨年夜當天因砸毀飯店電視被趕出，想進其他飯店休息遭拒絕。但事實上，林靖恩早在聖誕節前就入住西屯另一家高檔汽車旅館，1人孤單過聖誕，未料也在住房期間砸毀房內石桌，賠了1萬元才了事。

據了解，林靖恩在23日入住台中高檔汽車旅館後一連住了4天，住宿以及休息的錢大概一萬多元，但因疑似用酒瓶砸毀房內石板桌，雙圓形石板桌有近四分之一碎裂在地上，桌上擺放酒瓶、香菸、餐點等，林靖恩花了一萬元賠償飯店業者，但短短四天就花了2萬多元。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林靖恩跨年夜想近商務旅館休息遭拒絕，索性蹲在附近的ATM 。（圖／民眾提供）

沒想到，林靖恩離開汽車旅館後，又到西屯區另一家商務旅館入住，入住期間，房務人員聽到房內傳出巨響，結果發現林靖恩竟砸毀飯店剛新買的電視，刷卡賠了一萬多元，跨年夜欲入住隔壁旅館3小時休息。但隔壁旅館聽聞林靖恩砸電視的荒唐行為，拒絕林入住，林索性蹲在附近的ATM，直到有民眾要到ATM旁領錢，林靖恩才跑開。

李坤城的兒子李卓軒曾在過往指控林靖恩長期沒工作，且有酗酒、抽菸等不良習慣，現對於林靖恩砸電視、還嗆櫃台人員「有種就報警」等脫序行為。記者聯繫李卓軒欲了解2人是否有聯繫，李卓軒則回應「沒什麼看法，我跟她沒關係了。」

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