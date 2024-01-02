林靖恩跨年夜爆砸飯店電視　李坤城兒冷回：我跟她已沒有關係

▲林靖恩遭民眾發現逗留在飯店的ATM。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

資深音樂人李坤城與小他40歲的妻子林靖恩「爺孫戀」轟動一時，李去年因大腸癌病逝，兒子李卓軒當時指控林長期沒工作，且有酗酒、抽菸等不良習慣；未料現在又傳出，林在跨年夜時砸毀飯店電視、在ATM逗留不肯走、嗆櫃台人員「有種就報警」等脫序行為，對此，記者詢問李卓軒相關意見，李卓軒僅表示「沒什麼看法，我跟她沒關係了。」

有網友於網路社群爆料，林靖恩跨年夜時在飯店休息3小時，期間看見林語無倫次、精神恍惚，甚至砸毀電視，嗆櫃台人員有種就報警，被載到警局後又被載了回來。

遭毀損電視的飯店業者證實，林在跨年夜前已入住4天，住房期間員工聽到林的房內傳出巨響，後來發現是房間電視被砸毀，向林要求賠償後，林使用信用卡刷卡付帳。

另有其他飯店業者說，林還時常出現在附近一帶的飯店，遭拒絕入住後也遲遲不願離去，蹲坐在旁邊的ATM逗留。

報警部分，警方則說，確有接獲飯店業者需要協助，但未指出對象做出何種行為，員警到場後，也沒有遇到通報對象，員警遂返回。

李坤城去年4月間病逝後，兒子李卓軒指控林靖恩10年來都沒有工作，長期抽菸、酗酒、打電動，全靠李坤城微薄的收入養2人，李卓軒更爆料林靖恩拿到房產完全所有權後隨即轉賣，入住台中五星飯店「林酒店」。

不過當時在新聞曝光之後，林靖恩就將林酒店的房間退房，未料今天又傳出林在台中市的飯店有脫序行為，記者詢問李卓軒近期有無與林聯繫？李說「沒有」；記者又問有無相關意見？李回覆「沒什麼看法，我跟她沒關係了。」