3逃逸女移工騎電動車找工作　闖紅燈遭警攔查身分曝光

▲3名印尼籍女移工騎車紅燈左轉遭警攔查。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

3名逃逸失聯印尼女移工分乘2輛微型電動二輪車違規紅燈左轉，為巡邏的警方發現攔查，3人支吾其詞且未帶證件，經詳查3為同住好姊妹，其中一名已逃逸失聯10年之久，騎著借來電動車在路上找工作，未料因違規遭警查獲。

▲3名印尼籍女移工騎車紅燈左轉遭警攔查。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子派出所警員謝瑋倫及黃冠穎巡邏昨日11時在桃園區青溪一路發現3名外籍移工(分乘2輛微型電動二輪車)違規紅燈左轉，隨即將3人攔下盤查。3人均表示未帶證件，且以印尼話互相交談，對於員警詢問支支吾吾沒有正面回答，異常的反應讓員警覺得有問題。

經員警詳細盤查發現3人均為失聯移工。據了解3人分別為瑪西(38歲、已通報失聯10年)、愛努(42歲、已通報失聯9年、另因涉嫌竊盜案遭發布通緝中)及阿莉(41歲、今年通報失聯)，3人在同鄉聚會時結識為好姊妹，於朋友房子一起居住，一起找尋打零工的機會。

昨日3人騎著從朋友借來的電動車在路上尋找工作機會，在青溪路一帶建築工地附近東張西望，沒注意到路口號誌為紅燈，卻因此違規引來警察注意，讓失聯身分曝光，全案依法辦理。