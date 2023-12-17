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社會 社會焦點 保障人權

壯碩男騎車違規拒攔查還揮拳　遭警壓制身體不適送醫不治！

記者楊熾興／桃園報導

一名48歲王姓男子16日晚間騎機車紅燈右轉，為巡邏員警發現予以攔查，但王男拒不配合且加速逃逸，被警方圍堵停車的王男情緒激動，身材壯碩的他進而與員警發生拉扯並揮拳攻擊，員警依法進行逮捕時，發現他身體不適，隨即通報救護車緊急送醫後，經醫院搶救無效死亡，本案已報請桃園地檢署檢察官指揮並進行相驗，以釐清死亡原因。

▲王姓機車士紅燈右轉拒警攔停。（圖／桃園警分局提供）

▲王姓機車士紅燈右轉拒警攔停。（圖／桃園警分局提供）

▲員警追500公尺後將王男攔停。（圖／桃園警分局提供）

▲員警追500公尺後將王男攔停。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局武陵所員警昨晚22時31分許巡邏時，發現王姓騎士於桃園區安東街違規紅燈右轉成功路，立即尾隨鳴放警報示意其停車配合盤檢，王男拒停車並於成功路違規紅燈左轉春日路，員警多次鳴笛請其配合停車受檢，但騎士仍往前繼續行駛約500公尺後，員警於春日路與三民路口將其攔停，請其停到路旁安全處所受檢。

▲過程中王男揮拳攻擊員警。（圖／桃園警分局提供）

▲過程中王男揮拳攻擊員警。（圖／桃園警分局提供）

但王姓騎士(男)堅持要離去並與員警發生拉扯，過程中體重近百公斤的王男一直抗拒且出拳攻擊員警，員警依法進行逮捕，約5分鐘後遭逮的王男表示身體不適，警方立即通報消防人員到場協助救護。王男經送醫後搶救不治，本案已報請桃園地檢署檢察官指揮並於今日相驗，以釐清死亡原因。

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