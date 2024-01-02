快訊／新北4車追撞1人受困　男駕駛頭部撕裂傷送醫

▲▼三重區4車追撞1人受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區福德南路與福和街交叉口，2日下午2時許，4部小客車不明原因追撞，一名54歲張姓駕駛受困車內，頭部撞擊造成撕裂傷，消防救護人員趕抵將他送往三重醫院救治幸無大礙，此起車禍造成交通大亂，目前已經排除，詳細原因待警方調查。

新北市消防局第三大隊長陳志德表示：當車禍發生及高速撞擊時，切勿任意移動患者並趕緊撥打119報案，使患者維持呼吸及呼吸道暢通並保護患者頸椎，避免造成再次傷害。