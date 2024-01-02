日強震增至30死！輪島200房屋燒光　能登10醫院斷水電淪孤島

▲救難人員深入災區救助受困傷者。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本石川縣政府2日上午9時45分在縣廳召開第3次的災害對策本部會議，會中指出，光是輪島市河井町的大規模火災就至少造成200棟房屋全部燒毀，死傷不明。能登半島則有10間醫院斷水斷電，且因道路坍方，幾乎成為孤島。《日本放送協會》最新統計，能登半島7.6地震死亡人數上修至30人。

根據《北國新聞》報導，石川縣輪島市1日在震後發生大規模火災，而緊急消防援助隊在2日召開的石川縣災害對策本部會議中指出，光是輪島市河井町的大範圍火災就已經造成200棟建築燒毀，目前死傷人數不明。此外，輪島市也接獲至少14起活埋通報，各機關與救助隊正在協助救援。

▲日本全國各地消防出動至災區協助救援。（圖／達志影像／美聯社）



緊急消防援助隊從全國18個都府縣的546隊中，派遣2035隊員投入災區救災。輪島市火災發生時，也派出9架消防直升機在空中進行滅火。

石川縣政府在縣廳設置災害派遣醫療團隊（DMAT）的行動支援室，七尾市公立能登綜合醫院與金澤市的石川縣立中央醫院也在此處設立行動本部。目前小松市民醫院、金澤醫療中心等7組醫療團隊已經趕往現場救援。

長野縣、愛知縣則是各自派出1架救難直升機前往災區協助運送患者，加上石川縣自身的救難直升機，目前已有3架救難直升機投入救災行動。

石川縣斷水斷電情形也持續擴大，能登綜合醫院、富來醫院、惠壽綜合醫院、七尾松原醫院、寶達志水醫院、輪島醫院、珠洲市綜合醫院、穴水醫院、宇出津綜合醫院、柳田溫泉醫院等10間醫院目前已經停水。