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元旦連假收假日上午蘇花路廊車流正常　建議北返旅客提早出門

▲▼元旦連假收假日上午蘇花路廊車流正常。（圖／記者王兆麟翻攏，下同）

▲▼元旦連假收假日上午蘇花路廊車流正常。（圖／記者王兆麟翻攏，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2024年1月1日為元旦連續假期第3天收假日，宜蘭花蓮地區為多雲天氣，截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向車流量為1,804輛、花蓮往宜蘭北向為2,501輛，目前蘇花路廊全線順暢，北上每小時交通量維持約500~700輛。

昨(31)日為元旦連續假期第2日，宜蘭花蓮地區天氣晴朗，蘇花路廊宜蘭往花蓮方向承接了8,644輛之日運量，花蓮往宜蘭方向則有8,175輛，在交控中心與宜花警力偕力疏運下，蘇花路廊整體行車狀況順暢。

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▲▼元旦連假收假日上午蘇花路廊車流正常。（圖／記者王兆麟翻攏，下同）

另在今日旅行時間方面，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約74分，經台9丁線旅行時間約95分，建議往台北方向之用路人可使用蘇花改路段，以節省旅行時間，依據過往連續假期疏運交通趨勢研判，公路局東區養護工程分局預估北上車流量將逾1.3萬輛/日，蘇花路廊沿線北上易形成車多壅塞路段包含崇德路段、仁水隧道、蘇花改中仁隧道北口至和平端、觀音谷風隧道、南澳市區、新澳隧道至蘇花改東澳端等，請用路人及早做好行程規劃避開壅塞路段及時段，並遵守行車秩序循序漸進，切勿刻意放慢車速拉長車距，以維持整體路廊行車順暢。

▲▼元旦連假收假日上午蘇花路廊車流正常。（圖／記者王兆麟翻攏，下同）

公路局最後提醒用路人，行車前請詳加確認車況再上路，進入蘇花改隧道前記得打開大燈與警廣FM101.3頻道，注意沿線電子看版與車道管制燈號訊息，此外，連假期間南來北往時切勿疲勞駕駛，如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛。

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