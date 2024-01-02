男站高捷月台抽菸！值班女站長制止…慘遭「揮拳打臉」

▲高雄捷運112年8月傳出暴力事件。（示意圖／記者謝婷婷攝）

文／中央社

高雄捷運發生通車以來站務員遭重大暴力事件，陳姓男子在小港國際機場站的站內月台抽菸，遭王姓女站長制止卻直接出拳毆打成傷；雄檢依傷害罪嫌起訴，地院判刑3個月、可易科罰金。

高雄地方法院刑事簡易法庭審理時，法官審酌陳男明知王女為依法執行職務委託公務員卻未能尊重對方，反而施以暴力行為，藐視公權力正當執行，所為不該；考量陳男犯後坦承犯行，據此依傷害罪判處有期徒刑3個月，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，56歲陳男去年8月22日上午在高雄捷運國際機場站B1月台抽菸，擔任值班站長的王女接獲通報後趕往處理勸導，但陳男不但不聽勸還直接出拳毆打，造成王女頭部、臉部、左手受挫傷及瘀傷，轄區小港警分局獲報將陳男查緝到案；高雄地檢署偵結後依傷害罪嫌起訴。

高捷公司在偵審過程透過律師發表聲明指出，此案為高捷公司通車以來發生的重大暴力攻擊站務人員事件，造成員工執勤心理壓力。

高捷表示，此案發生在站內月台，通勤旅客人來人往，對大眾運輸安全及社會秩序危害甚深，陳男暴力行為藐視公權力，破壞社會治安，為保障公司同仁權益、執業尊嚴及大眾運輸使用者信心，並維護秩序，公司表達究責堅定立場，請求法院從重處刑。

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