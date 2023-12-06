全台食道癌患者「9成是男性」！3習慣害風險狂升　預防方式曝

▲我國罹患食道癌的患者當中，有9成是男性，其中吸菸、飲酒及嚼食檳榔，會讓食道癌風險增加許多。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

知名動漫《灌籃高手》主題曲主唱罹患食道癌過世，消息掀起全球漫畫迷的關注，而食道癌恐怖之處也再度引起討論。依據我國國健署的資料，全台每年大約新增2,700例食道癌個案，其中有9成患者是男性，而國健暑也提供了降低罹癌機率的生活方式，同時呼籲民眾，若有長期吞嚥困難、吞嚥有異物感的情況，務必及早就醫。

依據國健署2021年統計的資料，我國每年新增的食道癌個案大約為2,700人，死亡人數則是約1,800人，其中有高達9成的患者是男性，屬於男性癌症發生率第六位、癌症死因排名第五位。

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國健署提到，食道是食物進入胃腸的必經之道，因此時常暴露在致癌因子、病菌當中，進而產生病變通常好發於50至70歲的男性。

而依據美國臨床腫瘤醫學會資料，長期吸菸、嚼食檳榔與飲酒過量等不良習慣，或是口腔衛生不良、長期食用高溫或太燙的食物、燒烤，以及接觸醃漬、加工肉類等物品，都是增加罹患食道癌的危險因子。

根據台灣社區世代研究，有飲酒、吸菸及嚼食檳榔習慣者，罹患食道癌的機率比無習慣者分別高出3.80倍、2.29倍及2.62倍。

對此，國健署表示，食道癌現在沒有有效的篩檢工具，民眾應建立健康生活型態，透過健康飲食與規律運動來避免，平時要減少吃過燙的食物、少吃香腸或臘肉等含亞硝酸鹽的食物，也不要吸菸、飲酒或嚼食檳榔，同時要保持口腔清潔習慣。國健署也提醒，若有長期吞嚥困難、吞嚥時有異物感等不適症狀，務必及早就醫檢查治療，以降低風險。